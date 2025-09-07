Formula 1: Παράσταση Φερστάπεν στη Μόντσα - Μείωσε ο Νόρις από τον Πιάστρι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, πανηγύρισε την τρίτη φετινή του νίκη, αυτή τη φορά στο Γκραν Πρι Ιταλίας.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κυριάρχησε στη θρυλική πίστα της Μόντσα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας δεύτερο τον Λάντο Νόρις και τρίτο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι, αμφότερους με McLaren.

Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, στερώντας από την «σκουντερία» το βάθρο εντός έδρας, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκε στην έκτη θέση.

Η βαθμολογία οδηγών