Formula 1: Παράσταση Φερστάπεν στη Μόντσα - Μείωσε ο Νόρις από τον Πιάστρι

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μόντσα και πήρε τη νίκη, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι να τον ακολουθεί.

ANSA - EPA/Daniel Dal Zennaro
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, πανηγύρισε την τρίτη φετινή του νίκη, αυτή τη φορά στο Γκραν Πρι Ιταλίας.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κυριάρχησε στη θρυλική πίστα της Μόντσα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας δεύτερο τον Λάντο Νόρις και τρίτο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι, αμφότερους με McLaren.

Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, στερώντας από την «σκουντερία» το βάθρο εντός έδρας, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκε στην έκτη θέση.

Η βαθμολογία οδηγών

  1. Όσκαρ Πιάστρι 324
  2. Λάντο Νόρις 293
  3. Μαξ Φερστάπεν 230
  4. Τζορτζ Ράσελ 194
  5. Σαρλ Λεκλέρ 163
  6. Λιούις Χάμιλτον 117
  7. Άλεξ Άλμπον 70
  8. Κίμι Αντονέλι 66
  9. Ισάκ Χάντζαρ 38
  10. Νίκο Χούλκενμπεργκ 37
  11. Λανς Στρολ 32
  12. Φερνάντο Αλόνσο 30
  13. Εστεμπάν Όκον 28
  14. Πιερ Γκασλί 20
  15. Λίαμ Λόσον 20
  16. Γκάμπριελ Μπορτολέτο 18
  17. Κάρλος Σάινθ 16
  18. Όλι Μπέρμαν 16
  19. Γιούκι Τσουνόντα 12
  20. Φράνκο Κολαπίντο 0

