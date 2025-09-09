Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι κορυφαίοι του στίβου επιστρέφουν στο Τόκιο – Το πρόγραμμα των αγώνων

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, που επηρεάστηκαν βαθιά από την πανδημία, το Τόκιο υποδέχεται ξανά μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού: Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το διάστημα 13 – 21 Σεπτεμβρίου.

Newsbomb

Μίλτος Τεντόγλου Εμμανουήλ Καραλής
EUROKINISSI PHOTO PRESS AGENCY
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι κορυφαίοι του στίβου θα αγωνιστούν σε γεμάτο από κόσμο στάδιο, ένταση και συγκίνηση.

Η διοργάνωση της ιαπωνικής πρωτεύουσας υπόσχεται ιστορικές στιγμές, με την Ελλάδα να έχει δυναμική παρουσία με 19 αθλητές, ανάμεσά τους ο χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου, ο τέταρτος όλων των εποχών στο επί κοντώ και σταθερός στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων, Εμμανουήλ Καραλής, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και νικήτρια του πρόσφατου «διαμαντιού» στον τελικό του Diamond League, Ελίνα Τζένγκο κι η κορυφαία βαδίστρια και δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Στο Τόκιο θα δώσουν το «παρών» όλες οι μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στίβου με περισσότερους από 2.200 αθλητές και αθλήτριες από 198 χώρες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ζωντανά στην ΕΡΤ

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ2, η Δημόσια Τηλεόραση θα μεταδώσει απευθείας το σύνολο της διοργάνωσης. Στην περιγραφή των αγώνων, στα ρεπορτάζ, στις δηλώσεις από τη μεικτή ζώνη και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος θα βρίσκονται οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι Αμαλία Κεχαγιόγλου, Τάκης Κουλουμπής, Περικλής Μακρής, Χρήστος Σαράντος και Γρηγόρης Τάτσης. Οι αγώνες θα μεταδοθούν και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

  • 02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
  • 02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
  • 03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
  • 04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
  • 04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
  • 05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
  • 05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
  • 12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
  • 12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
  • 13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
  • 13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
  • 15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
  • 15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

  • 02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
  • 03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
  • 04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
  • 05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
  • 12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
  • 13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

  • 02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
  • 03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
  • 03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
  • 04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
  • 05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
  • 13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
  • 14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
  • 15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
  • 13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
  • 14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
  • 16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
  • 13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
  • 13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
  • 14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
  • 14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα -18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
  • 13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
  • 16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
  • 12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
  • 13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
  • 14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
  • 14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
  • 15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
  • 16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

  • 01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
  • 03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
  • 03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
  • 03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
  • 04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
  • 04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
  • 04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
  • 05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
  • 05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
  • 13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
  • 13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
  • 13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
  • 15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
  • 15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
  • 16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

  • 03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
  • 03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
  • 05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
  • 05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
  • 06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

  • 11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
  • 12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
  • 13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
  • 15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

18:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι κορυφαίοι του στίβου επιστρέφουν στο Τόκιο – Το πρόγραμμα των αγώνων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χιλιάδες πιστοί στα Μυριοκέφαλα για τον εορτασμό της Παναγίας

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συναγερμός» στην Τουρκία - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

18:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

doValue Greece & IRIS: Πώς εξασφαλίζουμε Γρήγορες και Ασφαλείς Πληρωμές Οφειλών με απλά βήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

17:54LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά μπαμπάκα μου»

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου

17:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τιμά τη μνήμη της με δύο προβολές του ντοκιμαντέρ «Callas»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών μετά τις απολογίες τους

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ: Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη - Ήταν 100% ισραηλινή επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013 - Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ