Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Νόλε» αναφέρθηκε στην μοναδική εμπειρία που είχε αγωνιζόμενος στο Telekom Center Athens και στην υποστήριξη που έλαβε από το ελληνικό κοινό.

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη. Η υποστήριξη ήταν όπως την φανταζόμουν και όπως θα ήθελα να είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν εδώ από την Αθήνα, την Ελλάδα», τόνισε ο Σέρβος, για να συμπληρώσει: «Και φυσικά, άκουσα ότι ήρθαν και αρκετοί από τη Σερβία, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πολύ ωραία».

Όσο για το Telekom Center Athens, είπε: «Είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα μπάσκετ στην Ευρώπη — και πιθανώς και στον κόσμο — και το να υπάρχει ένα γήπεδο τένις εκεί μέσα, έμοιαζε πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που αγωνίστηκα».

