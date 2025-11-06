Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά

Ο Ιταλός που θέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τουρνουά για να προκριθεί στα ATP finals, επικράτησε εύκολα 2-0 σετ του Αλεξάντρ Μίλερ.

Newsbomb

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Λορέντζο Μουζέτι χρειάστηκε 61 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αλεξάντρ Μίλερ και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Ιταλός που βρίσκεται στο Νο.9 του κόσμου, έδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητα και το τεράστιο κίνητρό του.

Πήρε το πρώτο σετ με 6-2 κόντρα στον Γάλλο και «καθάρισε» τη νίκη με 6-4 για το τελικό 2-0 στο Telekom Center Athens. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην τετράδα, η οποία όμως δεν του αρκεί.

Ο Μουζέτι θέλει να προκριθεί στα ATP finals και για να συμβεί αυτό πρέπει να κατακτήσει το σημαντικό τουρνουά των Αθηνών.

577819145_1267834478720195_5731406416328116266_n.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

17:18LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζι στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

17:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

17:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάστιγα οι αρπαγές κινητών στο Λονδίνο - Πως η καμπάνια «Mind the Grab της αστυνομίας εξόργισε κατοίκους και επισκέπτες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ»

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»

16:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο  

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Έλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

16:41LIFESTYLE

Ράσελ Κρόου: «Έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά» - Η μάχη για την απώλεια κιλών και ο νέος τρόπος ζωής

16:40WHAT THE FACT

Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok

16:36ΜΠΑΣΚΕΤ

H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Διελκυστίνδα για τη Συρία: ΗΠΑ, Ρωσία και Τουρκία στο παιχνίδι για την επόμενη μέρα - Οι στρατιωτικές βάσεις

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

15:57ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το ενεργειακό τοπίο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

15:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μεγάλη έκπληξη από την Κύπρο – Αυτή είναι η εκπρόσωπος

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηχηρό «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά για «Φραπέ» και ελεγχόμενα ΑΦΜ

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός:18χρονος οδηγούσε με 218 χλμ./ώρα – «Τσουχτερό» πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ