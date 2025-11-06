Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
Ο Ιταλός που θέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τουρνουά για να προκριθεί στα ATP finals, επικράτησε εύκολα 2-0 σετ του Αλεξάντρ Μίλερ.
O Λορέντζο Μουζέτι χρειάστηκε 61 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αλεξάντρ Μίλερ και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Ιταλός που βρίσκεται στο Νο.9 του κόσμου, έδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητα και το τεράστιο κίνητρό του.
Πήρε το πρώτο σετ με 6-2 κόντρα στον Γάλλο και «καθάρισε» τη νίκη με 6-4 για το τελικό 2-0 στο Telekom Center Athens. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην τετράδα, η οποία όμως δεν του αρκεί.
Ο Μουζέτι θέλει να προκριθεί στα ATP finals και για να συμβεί αυτό πρέπει να κατακτήσει το σημαντικό τουρνουά των Αθηνών.
