Hellenic Championship ATP250: Στο Telekom Center Athens Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship βρίσκεται στην προημιτελική του φάση. Στο Telekom Center Athens ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον Νούνο Μπόρζες. Όπως είναι λογικό ο σπουδαίος αγώνας προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον του κόσμου.

Ανάμεσα στους πολλούς φίλους του τένις στο κλειστό, βρέθηκε και ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων, συνέδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδας. Είναι φίλος του τένις και διατηρεί οικογενειακή σχέση με τη Μαρία Σάκκαρη. Δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά τον «Νόλε».

Το ίδιο συνέβη και με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ. Ο Ισπανός φόργουορντ και ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, πήγαν στο «σπίτι» τους – η έδρα των «πράσινων» είναι το Telekom Center Athens – για να δουν τον σπουδαίο αγώνα.