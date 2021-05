Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Ερυθρόλευκο» φαβορί – Οι αποδόσεις του τελικού

Με τον 79ο τελικό Κυπέλλου πέφτει η ποδοσφαιρική αυλαία στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ερίζουν για τον τίτλο (21:00, OAKA).

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν πριν από μερικές εβδομάδες το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και θέλουν να κλείσουν μία εξαιρετική χρονιά με νταμπλ. Ο «δικέφαλος» φτάνει για 4η φορά την πρόσφατη πενταετία στον τελικό του Κυπέλλου, παίρνοντας δικαίως τον τίτλο της πιο πετυχημένης ομάδας στον θεσμό σε αυτή την χρονική περίοδο.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός βάσει συνολικής παρουσίας, είναι ένα «κλικ» μπροστά, κάτι που φαίνεται και από το σετ αποδόσεων, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.95 και το διπλό στο 4.60. Εκτός από τη νίκη στο 90λεπτο, το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς κοστολογείται σε αποδόσεις ακλόνητου φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου (ανεξαρτήτως μεθόδου), με την απόδοση στο 1.50, ενώ η αντίστοιχη τιμή για τον ΠΑΟΚ είναι στο 2.70.

Για εκείνους που βλέπουν πιο… μακριά και ίσως να περιμένουν μεγάλη νύχτα στο ΟΑΚΑ, υπάρχουν αποδόσεις για την ακριβή μέθοδο κατάκτησης του τροπαίου (παράταση, πέναλτι, κανονική διάρκεια). Η τελευταία χρονιά που ο νικητής δεν κρίθηκε στο 90λεπτο, ήταν το 2013 όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε στην παράταση του Αστέρα Τρίπολης (3-1), ενώ πέναλτι εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στον «μυθικό» τελικό του 2009.

Οι στοιχηματικές δεν βλέπουν αγώνα με υψηλό τέμπο, με το under να βρίσκεται στο 1.85 και το over στο 2.08. Υπάρχει λογική, αφού οι τέσσερις φετινές μονομαχίες τους στην Super League κινήθηκαν σε χαμηλό δείκτη σκορ (3/4 under). Σε αντίστοιχά επίπεδα κυμαίνονται και οι υπόλοιπες τιμές που αφορούν τα γκολ.

Τέλος, μπορεί κάποιος να βρει 500+ προσφερόμενες αγορές για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσά τους under/over καρτών και κόρνερ, ασιατικά χάντικαπ, combo bets, στατιστικές επιλογές (δοκάρι, πέναλτι κ.ά) και φυσικά όποιος το επιθυμεί έχει την δυνατότητα να χτίσει το δικό του ειδικό στοίχημα με τη βοήθεια του Bet Builder!