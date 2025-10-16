Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις και συνερ

Η Stoiximan συνεχίζει να στηρίζει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα για όλα τα παιδιά, ανακοινώνοντας τον νέο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν».

Οι εγγραφές για τον νέο κύκλο είναι πλέον ανοιχτές, δίνοντας σε χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, προσφέροντας μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απευθείας μέσω στο iroes.gr, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στις δράσεις που συνδυάζουν μάθηση, δημιουργικότητα και βιωσιμότητα.

Από το 2017, το πρόγραμμα έχει φτάσει σε πάνω από 70.000 μαθητές, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους μέσα από διαδραστικές επισκέψεις σε μουσεία και οργανισμούς. Φέτος, πάνω από 6.500 μαθητές ηλικίας 9 έως 17 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν δεξιότητες, δημιουργικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η συμμετοχή μαθητών από σχολεία ειδικής αγωγής σε κοινές δράσεις με συνομηλίκους τους, προάγοντας την κοινωνική ενσωμάτωση και την αλληλεγγύη.

Στην Αθήνα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το διαδραστικό εργαστήριο «Αποτυπώματα» του ΣΚΕΠ.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια του οργανισμού Agále και της Οργάνωσης Γης, αποκτώντας γνώσεις γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στο Παιδικό Μουσείο, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Ολυμπιακό Μουσείο, εμπλουτίζοντας τη γνώση και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών. Παράλληλα, μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις εξ αποστάσεως, με τη στήριξη του The Tipping Point και του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής STEM. Φέτος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέο συνεργάτη, τον

περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα Μικροί Ήρωες της Stoiximan υποστηρίζει τις κοινότητες σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Σχετικά με την Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan, ενώ παράλληλα είναι επίσημος χορηγός των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Στηρίζει επίσης εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η κοινωνική υπευθυνότητα. Από τα πρώτα της βήματα, η Stoiximan υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, όπως τα Stoiximan Iroes, Μικροί Ήρωες, Wheels of Change και Empower Forward, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο προς όλους.