Κλήρωση Τζόκερ (16/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.700.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 20.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06 ∙ WHAT THE FACT
Αυτά τα… μαγικά μανιτάρια παίζουν μουσική – Δείτε βίντεο
22:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ