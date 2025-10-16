Κλήρωση Τζόκερ (16/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.700.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ (16/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.700.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

