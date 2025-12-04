Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η κλήρωση 2997 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 14, 9, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
