Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η κλήρωση 2997 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 14, 9, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

