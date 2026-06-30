Κλήρωση Τζόκερ 30/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

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Κλήρωση Τζόκερ 30/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 8, 15, 30, 38, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 18.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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