Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς
Σκηνές χάους έρχονται από την Αργεντινή, καθώς η αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ διεκόπη εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για νεκρούς.
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τον αγώνα του Copa Sudamericana, καθώς στο 52ο λεπτό αποφασίστηκε η διακοπή του, ελέω των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου της Ιντεπεντιέντε.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, όλα ξεκίνησαν όταν μερίδα των οπαδών των Χιλιανών προσέγγισαν τους φιλάθλους των γηπεδούχων και τους πέταξαν χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και μπουκάλια, ενώ φέρεται να «έκλεψαν» και ένα πανό της Ιντεπεντιέντε.
Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους οπαδούς να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, αλλά αυτοί αρνήθηκαν και στην συνέχεια διέρρηξαν ένα δωμάτιο που περιείχε είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντίνους.
Έπειτα από αρκετή ώρα, οι Χιλιανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες, όμως, σ’ αυτό το σημείο, χούλιγκανς έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο και τους ξυλοκόπησαν, ενώ τυπάρχουν αναφορές ακόμα και για μαχαιρώματα, ενώ ένας οπαδός της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν σπρώχτηκε από οπαδούς των γηπεδούχων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης, έγινε εκτενής έλεγχος στα λεωφορεία που μετέφεραν τους οπαδούς των Χιλιανών, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των επιβαινόντων, ενώ συνελήφθησαν περισσότεροι από 300 οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ.