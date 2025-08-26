Champions League: Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το θαύμα της, απέκλεισε τη Σέλτικ στα πέναλτι!

Η Καϊράτ Αλμάτι, έπειτα από δύο «λευκές» ισοπαλίες, νίκησε 3-2 στα πέναλτι τη Σέλτικ και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League.

Καϊράτ Αλμάτι
AP Photo/Alikhan Sariyev
Η ομάδα του Καζακστάν έγραψε ιστορία κόντρα στην Πρωταθλήτρια Σκωτίας.

Μετά τα δύο 0-0, η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-2 της Σέλτικ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα τους. Ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ απέκρουσε τρία πέναλτι και χάρισε στην Καϊράτ το εισιτήριο για τα… αστέρια!

Οι «κιτρινόμαυροι» γίνονται η δεύτερη ομάδα από το Καζακστάν που θα… κουνήσει σεντόνι, καθώς πριν από δέκα χρόνια η Αστάνα είχε παίξει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα highlights του Καϊράτ - Σέλτικ

