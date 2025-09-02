Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι από την Τρίτη (02/09) ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Γκρούγιτς
Επίσημα παίκτης της Ένωσης ο Σέρβος μέσος
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σέρβος μέσος έφτασε τη Δευτέρα (01/09) στην Αθήνα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Πόρτο.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Τρίτης (02/09) η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Πόρτο.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1996. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίον μεταπήδησε στη Λίβερπουλ το 2016. Ηταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής Κλοπ στον μεγάλο αγγλικό σύλλογο, με τον οποίον ο Γκρούγιτς αγωνίστηκε τη διετία 2016-18. Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Κάρντιφ (2018) και Χέρτα Βερολίνου (2018-20).

Μετά από μια πολύ καλή διετία στην Μπουντεσλίγκα με 54 ματς και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής προκάλεσε το ενδιαφέρον της Πόρτο, η οποία τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2021, με αγορά. Στα πέντε χρόνια που ανήκε στον πορτογαλικό σύλλογο, ο Γκρούγιτς έπαιξε σε 140 επίσημα ματς και πέτυχε 4 γκολ, έχοντας ενεργή συμμετοχή στο νταμπλ του 2022 και στις κατακτήσεις κυπέλλων το 2023 (Κύπελλο Πορτογαλίας και Λιγκ Καπ) και το 2024 (Κύπελλο Πορτογαλίας).

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Σερβίας, στην οποία έχει 28 συμμετοχές, έχοντας συμπεριληφθεί στις αποστολές της στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Μάρκο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας στα ΚΕΠ

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων - Πλήρης οδηγός

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η αήττητη Εθνική Ελλάδας και οι υπόλοιπες που το έχουν πετύχει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Σήμερα ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο

11:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ