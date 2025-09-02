AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

Η «Ένωση» ολοκλήρωσε την απόκτηση του Σέρβου μέσου, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση «6».

Ο Γκρούγιτς πέρασε τις πρώτες στιγμές του στην «OPAP Arena», ενώ στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι στόχο του είναι να κατακτήσει τίτλους με την ΑΕΚ, με τον ίδιο να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Ο 29χρονος αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των «κιτρινόμαυρων» για τους αγώνες της League Phase του Conference League.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Γκρούγιτς

Για τη μεταγραφή του στην Ένωση: «Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή, όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις. Φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο».

Για τους προσωπικούς του στόχους και τους στόχους που έχει με την ομάδα: «Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο κι εγώ. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα. Αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλα τα κομμάτια και αυτό που είναι το πιο σημαντικό να κατακτήσουμε τίτλους».

Για το ότι έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με την ΑΕΚ (στις 13 Απριλίου): «Δεν το ήξερα! Καταπληκτικό. Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα».

