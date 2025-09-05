Europa League, Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα με Γιουνγκ Μπόις

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως όσοι φίλοι της ομάδας θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, μπορούν από σήμερα να στέλνουν το αίτημά τους στην ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της League Phase του Europa League με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος).

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Wallet), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ (προς Ελβετία και επιστροφή)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ».

