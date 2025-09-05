Europa League, Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα με Γιουνγκ Μπόις

Μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις, να στείλουν τα αιτήματά τους στην ΠΑΕ.

Οπαδοί Παναθηναϊκού
Ενημέρωση της ΠΑΕ
Eurokinissi Sports
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως όσοι φίλοι της ομάδας θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, μπορούν από σήμερα να στέλνουν το αίτημά τους στην ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της League Phase του Europa League με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος).

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

  • ΟΝΟΜΑ
  • ΕΠΙΘΕΤΟ
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  • EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Wallet), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΚΩΔΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ (προς Ελβετία και επιστροφή)
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ».

