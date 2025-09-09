«Μαζί σας και στα δύσκολα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Η ήττα 3-0 της Εθνικής Ελλάδας από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του Τύπου. «Μαζί σας και στα δύσκολα» είναι το μήνυμα, σε μία βραδιά που πήγαν «Όλα λάθος».

Ακόμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Λιθουανία και είναι στο… χέρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του το ματς να γίνει «Δικό μας» και να γίνει ένα ακόμα… βήμα προς το όνειρο.

