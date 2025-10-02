Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ινγκλς 1-2: Έχασε δικό του παιχνίδι στο ΟΑΚΑ

Απίστευτη… αυτοκτονία του Παναθηναϊκού και πισωγύρισμα στο Europa League. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχεντ Ινγκλς με 2-1, παρότι ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι για 70 λεπτά και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ κιόλας.

Ο Σφιντέρσκι ήταν ο σκόρερ του «τριφυλλιού», αλλά ο Σμιτ με δύο δικά του πανομοιότυπα γκολ έκανε το 1-2 που ήταν και η απόλυτη ψυχρολουσία. Ειδικά με την εικόνα που είχε το ματς. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει «καθαρίσει» το παιχνίδι, το άφησε «ζωντανό» και ήρθε τελικά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα απ’ το πουθενά.

Έτσι ο Παναθηναϊκός χάνει έδαφος και μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει… αέρα στο Europa League. Έμεινε στους 3 βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Γκόου Αχεντ Ινγκλς.

Το ματς άρχισε με δύο σουτ από Τετέ και Κυριακόπουλου που έφυγαν άουτ στο πρώτο τρίλεπτο. Στο 11’ μετά από γύρισμα από τα αριστερά, ο Σφιντέρσκι γύρισε ωραία αλλά το σουτ που δοκίμασε κόντραρε κι έφυγε έξω.

Ο Τετέ στο 13’ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Βραζιλιάνος πλάσαρε με τη μία από πλεονεκτική θέση, με τον Ντε Μπούσερ να σώζει την ομάδα του.

Στο 24’ ο Κυριακόπουλος σούταρε εκτός περιοχής, με τον Ντε Μπουσέρ να μπλοκάρει. Τέσσερα λεπτά μετά ο Κώτσιρας έκανε ωραία σέντρα, ο Τσέριν πήρε δυνατή κεφαλιά με τον Βέλγο τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ.

Στο ημίωρο ο Μπακασέτας πήρε πάσα απ’ τον Τετέ, γύρισε ωραία, αλλά γλίστρησε την ώρα που σούταρε και αστόχησε. Στο 32’ ο Ζαρουρί μπήκε στην περιοχή, σήκωσε την μπάλα και η κεφαλιά του Σφιντέρσκι έφυγε παράλληλα με την εστία.

Ο Τετέ με πλασέ στις καθυστερήσεις, είδε τον Ντε Μπουσέρ να διώχνει σε κόρνερ. Ο Μπακασέρας σούταρε μετά το κόρνερ, λίγο άουτ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Μπακασέτα εντός περιοχής να κοντρολάρει και να σουτάρει άουτ στο 48’.

Η πίεση του Παναθηναϊκού έφερε αποτέλεσμα στο 55’ τελικά. Από κόρνερ του Τετέ στο πρώτο δοκάρι, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Στο 61’ παραλίγο να επαναληφθεί το σκηνικό. Ο Τετέ στην κόντρα έβγαλε τον Σφιντέρσκι τετ α τετ, όμως ο Πολωνός καθυστέρησε με αποτέλεσμα να τον προλάβουν και να τον σταματήσουν.

Οι Ολλανδοί απείλησαν στο 67’. Από κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Μάργκαρετ στα όρια της περιοχής, αυτός σούταρε και ο Λαφόν έδιωξε τον κίνδυνο.

Στο 75’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Ζαρουρί άλλαξε με τον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ έκανε το γύρισμα και ο Τζούρισιτς με σουτ είδε τον Ντε Μπουσερ να διώχνει.

Ένα λεπτό μετά ήρθε η ψυχρολουσία. Ο Τζέιμς από αριστερά έκανε χαμηλή σέντρα, ο Σμιντ με τον Τουμπά προσπάθησαν να βρουν την μπάλα, ο Λαφόν δοκίμασε να απομακρύνει αλλά τελικά κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-1.

Ο Τζούρισιτς έκανε ωραία ενέργεια στο 81’, γύρισε από αριστερά την μπάλα με τον Κυριακόπουλο στα όρια της περιοχής να σουτάρει άουτ.

Στο 82’ οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή. Ο Τζέιμς από αριστερά ήταν μόνος του, έκανε τη σέντρα, με τον Σμιτ να κάνει την προβολή για το 1-2.

Ο Ταμπόρδα στο 86’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ δύο λεπτά μετά έκανε ατομική ενέργεια και το πλασέ του κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

Στα λεπτά που ακολούθησαν και χωρίς σέντερ φορ, ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε ουσιαστικά και έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με τους Ολλανδούς να επικρατούν 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκιζχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 77’ Σιώπης – 87’ Ντε Μπούσερ

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).