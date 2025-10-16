Άρης – Παναθηναϊκός: Αισιοδοξία στους «κίτρινους» για Μεντίλ, ξανά ατομικό ο Ράτσιτς

Ο Άρης, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα της με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο, άφησε δυο βαθμούς με τον Πανσερραϊκό και γνώρισε «βαριά» ήττα από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας έξτρα πίεση, για ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι «κίτρινη» ανεβάζουν ρυθμούς για το ματς στο «Κλ. Βικελίδης», με τον Μανόλο Χινέμεθ να έχει κι ένα ευχάριστο νέο την Πέμπτη (16/10).

Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μέρος του προγράμματος κι είναι πιθανό να βρεθεί στην αποστολή, την ώρα που μειώνονται οι πιθανότητες για τον Ούρος Ράσιτς, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου, αλλά έκανε και πάλι ατομικό. Εκτός αναμένεται να είναι ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος έκανε θεραπεία κι ατομικό.

Το Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

