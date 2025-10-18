Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» πανηγύρισε το γκολ που έκρινε το ματς με τη Χιρόνα με τρόπο έντονο και όχι ενδεδειγμένο – Πώς το δικαιολόγησε.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Μπαρτσελόνα λίγες μέρες πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, νίκησε 2-1 τη Χιρόνα. Με γκολ του Αραούχο στο τέλος. Το τέρμα αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους πάντες στους «μπλαουγκράνα». Με τον προπονητή της να ξεφεύγει.
Ο Χάνζι Φλικ έκανε άσεμνη χειρονομία, ενώ δεν ήταν στον πάγκο της ομάδας του καθώς είχε αποβληθεί από το ματς.
«Η χειρονομία μου δεν απευθυνόταν σε κανέναν προσωπικά. Ήταν μία έκρηξη της στιγμής λόγω της μεγάλης έντασης που υπήρχε», δικαιολόγησε ο ίδιος την κίνησή του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;
21:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
20:43 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
20:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
18:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ