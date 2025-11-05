Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να «τρομοκρατεί» την ποδοσφαιρική Ευρώπη, περνώντας με σπουδαίο διπλό (νίκη 2-1) κι απ' την έδρα της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Πρωταθλήτρια Γερμανία οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία με το απόλυτο «4Χ4», έχοντας ως «συγκάτοικο» την επίσης εντυπωσιακή φέτος Άρσεναλ, η οποία δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ στη διοργάνωση.

Οι Βαυαροί είχαν ως «τιμωρό» (αλλά και παραλίγο... μοιραίο) τον Λουίς Ντίας ο οποίος δεν... συγχώρεσε τα δύο φθηνά λάθη της άμυνας των Παριζιάνων στο 4' και στο 32', όμως αποβλήθηκε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου μέσω του VAR για ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Χακίμι. Η Παρί μείωσε στο 74' με τον Νέβες, αλλά δεν βρήκε άλλο γκολ και η Μπάγερν έκανε το «16 στα 16» σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο έτερο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, η Λίβερπουλ νίκησε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ανφιλντ» με μία κεφαλιά... οβίδα του ΜακΆλιστερ κι έβαλε τέλος στο σερί νικών της «Βασίλισσας», δείχνοντας πως σιγά-σιγά αρχίζει να ξεπερνάει την αγωνιστική κρίση που πέρασε τον προηγούμενο μνήνα.

Στο Τορίνο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βασικούς τους πρώην «πράσινους» Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη, έφυγε αλώβητη με 1-1 απέναντι στη Γιουβέντους, ενώ στο Λονδίνο η Τότεναμ αν και βρέθηκε να αγωνίζεται με 10 παίκτες (αποβολή Τζόνσον στο 57') έκανε... φύλλο και φτερό την Κοπεγχάγη με 4-0 και συνεχίζει την αήττητη πορεία της (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), έχοντας σταθερή θέση στην πρώτη οκτάδα.

Νωρίτερα, το «εξπρές» με... μηχανοδηγό τον Μίκελ Αρτέτα πέρασε και από την Πράγα. Η Άρσεναλ νίκησε άνετα 3-0 τη Σλάβια, ήταν η πρώτη που έκανε το «4 στα 4» στη League Phase του Champions League και οδεύει ολοταχώς προς την διασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16». Το ματς «ξεκλείδωσε» από το πέναλτι (χέρι του Πρόβοντ) που αξιοποίησε ο Μπουκαγίο Σάκα στο 32΄ για να ακολουθήσουν δύο γκολ του Μερίνο στο β΄ ημίχρονο. Οι «κανονιέρηδες» κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για 9ο συνεχόμενο αγώνα, καταρρίποντας το ιστορικό ρεκόρ τους από το 1903!

Στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» η Άιντραχτ κατάφερε να κρατήσει στο 0-0 τη Νάπολι κατακτώντας έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος στην «οικονομία» της διοργάνωσης. Η ισοπαλία αποτελεί επιτυχία για τους Γερμανούς του Ντίνο Τοπμέλερ που προέρχονταν από διαδοχικές συντριβές (1-5) στους αγώνες με Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3 (32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74΄ Νέβες - 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 (61΄ ΜακΆλιστερ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1 (39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε - 80΄ Σάικς)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1 (35΄ Βλάχοβιτς - 12΄ Αραούζο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0 (19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (17΄ Ζέλσον Μαρτίνς - 90΄+3΄ Πέπι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1 (43΄ Μπαλογκάν)

