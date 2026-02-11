ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το σύνθημα πρόκρισης του «Δικέφαλου» πριν τη ρεβάνς της Τούμπας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Παναθηναϊκό.

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το σύνθημα πρόκρισης του «Δικέφαλου» πριν τη ρεβάνς της Τούμπας
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Τετάρτη (11/02) οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό, έχοντας το προβάδισμα μετά τη νίκη 1-0 στη Λεωφόρο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με σκοπό να ενημερώσει και να κατευθύνει σωστά τον κόσμο της ομάδας, έδωσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένες οδηγίες για την παρουσία των φιλάθλων στον αγώνα.

Η ομάδα ελπίζει σε δυνατή υποστήριξη από τον κόσμο για να διατηρήσει το πλεονέκτημά της και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Βραδιά πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει να υπερασπιστεί το προβάδισμα από το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας και να πανηγυρίσει με τον κόσμο του.

Η γεμάτη Τούμπα είναι αυτή που θα δώσει ώθηση στην ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και είναι χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε πως θα παραμείνει ανοιχτή.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στηρίζουμε την ομάδα αποκλειστικά και μόνο με τη φωνή και το πάθος μας, προστατεύουμε το σπίτι μας με μυαλό και σύνεση και πάμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στον τελικό.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξήγησε γιατί αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία: «Δεν μου άρεσε ο τόνος της προέδρου»

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αποθέωση Μεντιλίμπαρ σε Ισπανία για τα 2 χρόνια στην ομάδα - «Η πιο επιδραστική κίνηση»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι - Αναζητείται από την αστυνομία

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για παραβίαση του εναέριου χώρου από drones μεξικανικών καρτέλ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κοντά στην επιστροφή ο Ιωαννίδης

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας με Τουρκία, αλλά χωρίς αυταπάτες»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εκτός σχολείου από αύριο η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ - Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση κατά διυλυστηρίου στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ληστεία στην Καισάρεια: Ένας γάιδαρος το... όχημα διαφυγής

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιτσιρικάς βγάζει 15.000 τον μήνα με επιχείρηση που έστησε από το δωμάτιό του

16:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το σύνθημα πρόκρισης του «Δικέφαλου» πριν τη ρεβάνς της Τούμπας

16:07WHAT THE FACT

Είναι τα burger πιο επικίνδυνα από το τσιγάρο; Νέα μελέτη για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE BLOG - Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχουν καθαριστεί τα λεωφορεία της Αττικής εδώ και έναν μήνα – «Αλαλούμ» με τις συμβάσεις του ΟΣΥ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονος μαθητής ο «μακελάρης» - Πληροφορίες ότι σκότωσε την μητέρα και τον αδελφό του

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια οχιά επιτίθεται πιο γρήγορα από ότι μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη - «Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»

15:34LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Έγινε 57 ετών, η ελληνική καταγωγή, τα Φιλαράκια και το μυστικό της σιλουέτας της

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ