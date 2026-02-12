«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού στην ρεβάνς της Τούμπας και «σφράγισε» το «εισιτήριο» για το καθοριστικό ματς του Πανθεσσαλικού σταδίου, μια και ήταν «Δικέφαλος κυρίαρχος» στα ματς με τους «πράσινους».

Ακόμα, «Στις φλόγες η Κρήτη» από το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) καθώς ο ΟΦΗ πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Λεβαδειακού, αυτή τη φορά 1-0 για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου στη Βοιωτία και θα δώσει το «παρών» σε δεύτερο σερί τελικό του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης