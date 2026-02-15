ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Δείξαμε χαρακτήρα, δεν θα σχολιάσω το πέναλτι» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια, αλλά έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην κάμερα της NOVA στάθηκε στον χαρακτήρα της «Ένωσης», ενώ μίλησε και για τη διαιτησία του ντέρμπι «Δικεφάλων».

Όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ:

Για τις σκέψεις του μετά την ισοπαλία:

«Θα πω ό,τι είπα και στους παίκτες: Πολύ καλή προσπάθεια και συμπεριφορά στο γήπεδο. Μία ομάδα που έδειξε χαρακτήρα. Δεν θα πω… πρωταθλητή. Το ματς ήταν ισορροπημένο. Η κατοχή και οι ευκαιρίες ήταν ίσες. Ο Λούκα Γιόβιτς μας είχε βοηθήσει και είχε μία άτυχη στιγμή. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Μένουμε στην κορυφή. Αποδώσαμε καλά, μένω ικανοποιημένος. Ηταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δε θέλω να σχολιάσω».

Για τα λάθη στα πρώτα λεπτά: «Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως».

Για τον Πήλιο που αποχώρησε τραυματίας: «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».

