ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Έ«χ»ασαν τις ευκαιρίες τους κι η μάχη του τίτλου συνεχίζεται!

Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Καμαρά, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια κι οι «Δικέφαλοι» έμειναν στο 0-0 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2020, με τη μάχη του τίτλου της Super League να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Το ντέρμπι «Δικεφάλων» δεν είχε πολλές τελικές, αλλά αμφότερες οι ομάδες είχαν τις στιγμές τους για να πάρουν το «τρίποντο».

Η «αετομαχία» στην Τούμπα περιείχε ένταση, τακτική πειθαρχία, αλλά κι ορισμένες μεγάλες ευκαιρίες που θα μπορούν να είχαν γείρει την πλάστιγγα υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας. Τελικά, καμία δεν τα κατάφερε κι έτσι πήραν από έναν βαθμό.

Ο ΠΑΟΚ είχε χαμένο πέναλτι στο 12ο λεπτό, καθώς ο Στρακόσα απέκρουσε την εκτέλεση του Γιακουμάκη και μια μεγάλη στιγμή με τον Καμαρά στο 87ο λεπτό. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια, ένα με τον Κοϊτά στο 40ο λεπτό κι ένα με τον Γιόβιτς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα, η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από την κορυφή, αλλά ένα ματς λιγότερο.

«Πονοκέφαλο» προκάλεσαν οι αναγκαστικές αλλαγές σε Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Σέρβος τεχνικός είδε να αποχωρούν με πρόβλημα οι Μουκουντί και Πήλιος, ενώ ο Ρουμάνος περιμένει να δει την κατάσταση του Μεϊτέ.

Η εξέλιξη του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι πρεσάροντας ψηλά, κάτι που δημιούργησε θέματα στο build up της ΑΕΚ και την ανάγκασε σε λάθη. Ένα από αυτά οδήγησε και στη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων, το πέναλτι που κέρδισε ο Ζαφείρης από τον Μουκουντί στο 10ο λεπτό.

Ο Στρακόσα, όμως, επιβεβαίωσε ότι διανύει μια εξαιρετική σεζόν. Ο Αλβανός τερματοφύλακας έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία του κι απέκρουσε την εκτέλεση του Γιακουμάκη, κρατώντας το «μηδέν». Αυτό είναι το τρίτο πέναλτι που αποκρούσει την τρέχουσα σεζόν ο γκολκίπερ της ΑΕΚ.

Μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του «Δικεφάλου του Βορρά», η «Ένωση» άρχισε να ισορροπεί την κατάσταση, καθώς μετά το 20ο λεπτό ο ρυθμός έπεσε και το παιχνίδι πήγε εκεί που το ήθελε.

Οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να δημιουργούν καλές προϋποθέσεις, αλλά Πινέδα και Γκατσίνοβιτς δεν είχαν καλές επιλογές στην τελική προσπάθεια, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο είχε δύο μεγάλες στιγμές.

Στο 40ο λεπτό, ο Κοϊτά έπιασε σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μαρίν από τα όρια της περιοχής σούταρε με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρώτη τελική στο 48’, με τον Ζίβκοβιτς να πλασάρει άουτ μέσα από την περιοχή. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία, με το πλασέ του να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στα επόμενα λεπτά, οι ομάδες προχώρησαν σε αναγκαστικές αλλαγές, καθώς αρχικά ο Μεϊτέ στο 52’ και στη συνέχεια ο Μουκουντί στο 64’ αντιμετώπισαν πρόβλημα και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Μάλιστα, ο Καμερουνέζος αποχώρησε με οξυγόνο, καθώς δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Στο 68’ ο Οζντόεφ βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά έκανε κακό τελείωμα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιόβιτς, στην κόντρα που έβγαλε η ΑΕΚ στο 78ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, το ματς είχε αρκετά νεύρα και λίγο «καθαρό» χρόνο ποδοσφαίρου.

Ο ΠΑΟΚ, πάντως, βρέθηκε μια… ανάσα από το ανοίξει το σκορ στο 87ο λεπτό. Ο Καμαρά πήρε αφύλακτος την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Η τελευταία μεγάλη στιγμή ανήκε στην ΑΕΚ, η οποία είχε το δεύτερο δοκάρι της στις καθυστερήσεις, με κεφαλιά του Γιόβιτς, έπειτα από σέντρα του Λιούμπισιστς.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)
Κίτρινες: Ζίβκοβιτς, Τσιφτσής, Καμαρά, Κεντζιόρα – Βάργκα, Ρέλβας, Κουτέσα, Στρακόσια.
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52’ Οζντόεφ), Ζαφείρης, Χατσίδης (52’ Καμαρά), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (64’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος (79’ Πένραϊς), Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς (64’ Κουτέσα), Κοϊτά (79’ Λιούμπισιτς), Γιόβιτς, Βάργκα (90’+1’ Ζίνι).

