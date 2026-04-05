Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Έκαναν του… κεφαλιού τους και δεν «Χ»άρηκαν

Δύο κεφαλιές από Λάμπρου και Φούντα «έγραψαν» το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση του Βόλου με τον ΟΦΗ, με αμφότερες τις ομάδες να παραμένουν στο -5 από τον πέμπτο Λεβαδειακό.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Βόλο και τον ΟΦΗ να αναδεικνύονται ισόπαλοι, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των playoffs για τις θέσεις 5-8.

Το σκορ άνοιξε στο 69ο λεπτό ο Λάζαρος Λάμπρου με κεφαλιά, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους, με την απάντηση του ΟΦΗ να έρχεται άμεσα, καθώς στο 75’ ο Ταξιάρχης Φούντας, επίσης με κεφαλιά, έφερε το ματς στην ισοπαλία. Το αποτέλεσμα δεν διαφοροποίησε τις ισορροπίες στη βαθμολογία των playoffs 5-8, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στους 17 βαθμούς, πέντε λιγότερους από τον πρωτοπόρο Λεβαδειακό.

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (18/4, 18:00), ενώ ο Βόλος θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (18/4, 19:00).

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και, κυρίως, δίχως ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Το σουτ του Έντι Σαλσίδο (4’) από καλή θέση κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, εκείνα των Λάμπρου (13’) και Τζόκα (19’) πέρασαν άουτ ενώ στο φάουλ του Λεβάν Σενγκέλια (23’) από ευνοϊκή θέση, η μπάλα κόντραρε στο τοίχος κι ο Φούντας αστόχησε στη συνέχεια.

Πιο καλή στιγμή αφού στο 31’, με τον Βόλο να φεύγει στην αντεπίθεση, τον Λάμπρου να σουτάρει και τον Νίκο Χριστογεώργο να διώχνει δύσκολα με τα πόδια. Μέσα σε ένα δίλεπτο, ήταν η σειρά του Μάριου Σιαμπάνη να αναλάβει δράση, μπλοκάροντας τα διαδοχικά σουτ των Νίκου Αθανασίου (38’) και Φούντα (39’). Τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους, το διαγώνιο βολέ του Λιρόι Αμπάντα (45’+1’) που, όμως, δε βρήκε στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στον ίδιο ρυθμό. Κι αν δεν έκανε το λάθος στο 56’ ο Ζήσης Καραχάλιος, τους θεατούς θα… τους έπαιρνε ο ύπνος. Ο Χριστογεώργος, όμως, είχε εξαιρετική αντίδραση στο πλασέ του Λάμπρου. Δύο λεπτά μετά, οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν για γκολ, αλλά στο φάουλ του Φούντα ο Σιαμπάνης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

Μια, δυο, τρεις κι εν τέλει ο Λάμπρου κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο. Σέντρα του Αμπάντα από τα αριστερά, δυνατό άλμα από τον πρώην άσο των Τβέντε και Φορτούνα Σιτάρντ, που με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 69’. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, με πανομοιότυπο τρόπο, ο ΟΦΗ ισοφάρισε: σέντρα του Τιάγκο Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, αλλά η κοντινή κεφαλιά του Νους μετά τη σέντρα του Σενγκέλια ήταν άστοχη στο 82’ ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τιάγο Ρομάνο δεν μπόρεσε από το σημείο του πέναλτι να σημαδέψει σωστά μετά την ωραία ενέργεια του Γιάννη Αποστολάκη.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Μπουζούκης, Κάργας, Κόμπα, Χουάνπι – Ανδρούτσος.
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Τζόκα, Αμπάντα, Μαρτίνες, Μπουζούκης (55’ Χουάνπι), Κόμπα (63’ Γρόσδης), Γκονζάλες (80’ Κύρκος), Λάμπρου.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Πούγγουρας (73’ Αποστολάκης), Χριστόπουλος, Κωστούλας, Καραχάλιος (60’ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (89’ Ρομάνο), Φούντας, Νους, Σαλσίδο (73’ Ισέκα).

