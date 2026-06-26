Μουντιάλ 2026: Άνετα πρώτη η Ολλανδία, πέρασε δεύτερη η Ιαπωνία, στα νοκ άουτ και η Σουηδία

Η ολοκλήρωση του Group F βρήκε την Ολλανδία να νικά την Τυνησία και να τερματίζει στην κορυφή, ισόπαλο το Ιαπωνία-Σουηδία με τους Ασιάτες να προκρίνονται απ’ ευθείας και τους Σκανδιναβούς να εξασφαλίζουν ως τρίτοι την είσοδο στους «32». 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Άνετα πρώτη η Ολλανδία, πέρασε δεύτερη η Ιαπωνία, στα νοκ άουτ και η Σουηδία
AP
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Το φαβορί δικαίωσε τον τίτλο του στο Group F του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τυνησίας και με 7 βαθμούς προκρίθηκε ως πρώτη στη φάση των «32». Γλιτώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάντηση με τη Βραζιλία.

Η Ιαπωνία με τη Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που βόλεψε και τις δύο. Οι «μπλε σαμουράι» προκρίθηκαν ως δεύτεροι με 5 βαθμούς, ενώ με έναν λιγότερο οι Σκανδιναβοί εξασφάλισαν την είσοδο στους «32» ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Αποφασισμένοι οι Ολλανδοί

Με εμφατικό τρόπο εξασφάλισε την πρώτη θέση του 6ου ομίλου η Ολλανδία, επικρατώντας της Τυνησίας με 3-1 στο Κάνσας Σίτι, σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι «οράνιε» μπήκαν εντυπωσιακά και μέσα σε επτά λεπτά πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, αρχικά με αυτογκόλ του Ελιές Σκίρι στο 3ο λεπτό και στη συνέχεια με εύστοχο τελείωμα του Μπρόμπεϊ στο 7’. Η Ολλανδία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας την κατοχή και δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες.

Η Τυνησία, που είχε ήδη αποκλειστεί μετά τις βαριές ήττες από Σουηδία και Ιαπωνία, αντέδρασε στο 54’, όταν ο Χαμζά Μαστούρι με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, δίνοντας προσωρινά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ωστόσο, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν απάντησε άμεσα, με τον Γιαν Πόλ φαν Χέκε να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στο 62’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρέιντερς, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Στο υπόλοιπο του αγώνα η Ολλανδία διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμα, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, ολοκληρώνοντας τον όμιλο στην κορυφή με 7 βαθμούς. Η Τυνησία τερμάτισε τελευταία, χωρίς βαθμό, με 13 γκολ παθητικό.

Στους «32», η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ η Ιαπωνία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βραζιλία.

Διαιτητής: Κάτια Γκαρσία (Μεξικό)

Κίτρινες: -

ΤYΝΗΣΙΑ (Ερβέ Ρενάρ): Ντάμεν, Άμπντι, Ταμπί, Βάλερι, Χμιντά (67΄ Ουανές), Μεϊμπρί, Γκάρμπι (75΄ Σαουάτ), Κεντίρα (67΄ Μαχμούντ), Σκίρι, Σλιμάνε (67΄ Ακουρί), Μαστουρί (90΄ Τουνεκτί).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε, Γκράβενμπερχ, Ντε Γιονγκ (72΄ Κουπμάινερς), Ρέιντερς (72΄ Κλάιφερτ), Γκάκπο (84΄ Λανγκ), Μάλεν (72΄ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (77΄ Ντεπάι).

Βολική ισοπαλία για Ιάπωνες και Σουηδούς

Χέρι-χέρι στους «32» του Μουντιάλ προκρίθηκαν Ιαπωνία και Σουηδία, μετά την μεταξύ τους ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ντάλας.

Η ομάδα του Μοριγιάσου Χατζίμε με μία νίκη και δύο ισοπαλίες τερμάτισε στην 2η θέση του γκρουπ και στα νοκ άουτ θα βρεθεί απέναντι στην Βραζιλία, ενώ η τρίτη του ομίλου, Σουηδία, προκρίθηκε με 4 βαθμούς και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Μετά από το πρώτο 45λεπτο χωρίς φάσεις, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Η Ιαπωνία κατάφερε στο 56' να μπει μπροστά στο σκορ με το ιδανικό τελείωμα του Μαέντα μετά την καταπληκτική πάσα του Ουέντα στον κενό χώρο.

Οι πανηγυρισμοί για τους Ασιάτες κράτησαν μόλις 6 λεπτά, καθώς η Σουηδία έφτασε στην ισοφάριση στο 62' με το φοβερό σουτ του Ελάνγκα έξω από την περιοχή, ενώ στο 65' ο Ίσακ νικήθηκε από τον Σουζούκι στο τετ-α-τετ που είχαν.

Στις καθυστερήσεις οι Σκανδιναβοί έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για την ανατροπή, αρχικά με τον Σουζούκι να κάνει μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Ελάνγκα, ενώ μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε και πάλι ο πορτιέρε της Ιαπωνίας είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ισακ, με την μπάλα να βρίσκει και στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Σαλβαδόρ)

Κίτρινες : Τανιγκούσι - Ίεν, Γιόκερες

ΙΑΠΩΝΙΑ (Μοριγιάσου Χατζίμε): Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Ιτακούρα (39' Τανιγκούσι), Σέκο (75' Ουατανάμπε), Ίτο (66' Ντόαν), Τανάκα, Ντόν, Μαέντα, Νακαμούρα (75' Ναγκατόμο), Καμάντα, Ουέντα (66' Ογκάουα)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Σολμπάκεν): Ζέτερστρομ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ (88' Στάρφελτ), Ίεν (37' Μπέργκβαλ), Γκούντμουνσον (87' Νίγκρεν), Μπέρναρντσον (75' Σβένσον), Στρουντ (75' Σέμα), Αγιάρι, Ίσακ, Ελάνγκα, Γιόκερες

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