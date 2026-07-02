Το Μουντιάλ των απολύσεων: 6 προπονητές (μέχρι στιγμής) στο... ταμείο ανεργίας
Το μουντιάλ δεν εξελίχθηκε όπως ακριβώς το είχαν φανταστεί αυτοί οι 6 ομοσπονδιακοί προπονητές
Σε «εφιάλτη» εξελίχθηκε το Μουντιάλ 2026 για έξι ομοσπονδιακούς προπονητές, από τους 48 που άρχισαν την κορυφαία διοργάνωση στην άκρη του πάγκου των εθνικών ομάδων που αποκλείστηκαν από την συνέχεια του τουρνουά.
Η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν απογοητευτική από την αρχή μέχρι το τέλος και ο Αργεντινός προπονητής, τελικά παραιτήθηκε. Η εθνική ομάδα της Τυνησίας, με επικεφαλής τον Σαμπρί Λαμουσί, υπέστη επίσης τρεις ταπεινωτικές ήττες κατά την διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο έμπειρος τεχνικός απολύθηκε μετά την πρεμιέρα, ενώ τον αντικατέστησε ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος δεν κατάφερε ν' αλλάξει την κατάσταση.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, οι προπονητές των εθνικών ομάδων της Νότιας Κορέας και της Σκωτίας, Χονγκ Μιούνγκ-Μπο και Στιβ Κλαρκ, αντίστοιχα, παραιτήθηκαν επίσης αφού δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις εθνικές ομάδες της χώρας τους στην «φάση των 32».
Επίσης, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, προπονητής της εθνικής Τσεχίας, είχε την ίδια μοίρα αφού η ομάδα του πραγματοποίησε μέτριες εμφανίσεις, ενώ -χρονικά- τελευταίος, ο Ρόναλντ Κούμαν ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ολλανδίας.
*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ