Παναθηναϊκός: Deal στα 5,5 εκατ. ευρώ με τη Σαμσουνσπόρ, έρχεται Ελλάδα ο Φαν Ντρόγκελεν

Η στάση του προέδρου της Σαμσούνσπορ, με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, δεν μπόρεσαν τελικά να «χαλάσουν» την μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε προφορικά με τη Σαμσούνσπορ για να κάνει δικό του τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Τον αμυντικό που είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, για να συνθέσει ιδανικό δίδυμο με τον Ντε Φράι.

Ο Γιάννης Αλαφούζος… άναψε το πράσινο φως για να δοθεί το ποσό που χρειάζεται και να πει το «ναι» η ομάδα της Σαμψούντας. Η υπέρβαση έφτασε στο ύψος των 5,5 εκατ. ευρώ, ποσό μεγάλο ειδικά για κεντρικό αμυντικό, πάντα για τα ελληνικά δεδομένα.

Πλέον απομένει η επικύρωση και εγγράφως της συμφωνίας, που θα βάλει τη μεταγραφή στην τελική της ευθεία. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για το τυπικό σκέλος της μεταγραφής (ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές).

Ο Φαν Ντρόγκελεν ήταν ξεκάθαρο πως ήθελε Παναθηναϊκό. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και το καλό είναι πως βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, μια και έκανε προετοιμασία με την Σαμσούνσπορ. Γι’ αυτό και θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των αγώνων με την Πάκσι.