Premier League: Τσέλσι «πέντε αστέρων» σκόρπισε τη Μπόρνμουθ - Άντεξε η Μπράιτον με Κωστούλα βασικό

Χορταστική και με πολλά γκολ ήταν η επιστροφή της δράσης στην Premier League - 60 λεπτά αγωνίστηκε ο Μπάμπης Κωστούλας στην εκτός έδρας νίκη της Μπράιτον 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Premier League: Τσέλσι «πέντε αστέρων» σκόρπισε τη Μπόρνμουθ - Άντεξε η Μπράιτον με Κωστούλα βασικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Συντριπτική ήταν η Τσέλσι στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, σκορπίζοντας την Μπόρνμουθ με 5-1, με τον Τζόρνταν Χέντερσον να γυρίζει τον χρόνο πίσω πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μια ασίστ.

Σε φοβερή ημέρα ήταν επίσης ο Ζοάο Πέδρο που πέτυχε δύο γκολ και συνεχίζει την εξαιρετική του φόρμα στην εκκίνηση της σεζόν.

Η Τσέλσι με την επιβλητική της νίκη σκαρφάλωσε προσωρινά στην 5η θέση της βαθμολογίας της Premier League με 10 βαθμούς.

Άντεξε με 10 παίκτες η Μπράιτον - Βασικός ο Κωστούλας

Βασικός για 5ο συνεχόμενο παιχνίδι της Premier League και 6ο συνολικά ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος με το ιδανικό του ξεκίνημα στη σεζόν (4 γκολ και 3 ασίστ σε 8 αγώνες) έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φάμπιαν Χούρζελερ.

Kostoulas

Οι «Γλάροι» έμειναν με 10 παίκτες απέναντι στη Σάντερλαντ έπειτα από την αποβολή του Στράουκ στο 57ο λεπτό, με αποτέλεσμα ο Κωστούλας να γίνει αλλαγή στο 61ο λεπτό για να περάσει στη θέση του ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ.

https://x.com/BHAFC/status/2108940522635342189

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Μπράιτον άντεξε την πίεση των γηπεδούχων και έφυγε με πολύτιμο διπλό, συνεχίζοντας τις «υψηλές πτήσεις», αφού βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.

Τα γκολ πέτυχαν ο Ντε Κάιπερ στο 53ο λεπτό, λίγο πριν την αποβολή, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 93 ο Χατζάμ.

https://x.com/GoalRaider/status/2108948983364125145

Βυθίστηκε κι άλλο η Φούλαμ με ανατροπή σε 4 λεπτά

Η Φούλαμ κρατούσε μέχρι το 88' στα χέρια της το πρώτο της τρίποντο στην Πρεμιερ Λιγκ, ωστόσο η Ιπσουιτς με φοβερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης (88' και 92') πέτυχε δύο γκολ και έκλεψε τη νίκη και τους 3 βαθμούς.

Η ομάδα του Αρμπελόα μπήκε από νωρίς στη χρονιά με μπελάδες έχοντας μόλις δύο βαθμούς μετά από 6 παιχνίδια και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Βήμα παραμονής από νωρίς έκανε η Ίπσουιτς που έφτασε τους 9 βαθμούς και σκαρφάλωσε προσωρινά στην 9η θέση.

Χορταστική ισοπαλία για Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ

Σε ένα φοβερό ματς με γρήγορο ρυθμό και 4 γκολ η Άστον Βίλα έμεινε στην ισοπαλία εντός έδρας με τη Μπρέντφορντ (2-2). Οι «Μέλισσες» συνεχίζουν το αήττητο ξεκίνημα τους στη σεζόν και έπιασαν 4η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς.

Αντίθετα, η ομάδα του Έμερι εξακολουθεί να ψάχνει τον ρυθμό της μετά τους πολλούς παίκτες που έχασε το καλοκαίρι και βρίσκεται στην 14η θέση με 5 βαθμούς.

Η Μπρέντφορντ κατάφερε να προηγηθεί στο 10ο μόλις λεπτό με τον Γιάρμολιουκ, ωστόσο το προβάδισμά της δεν κράτησε αφού ο Τζάκσον στο 12 ισοφάρισε γράφοντας το 1-1 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η Βίλα προηγήθηκε με τον αρχηγό της, Μακ Γκιν στο 78ο λεπτό, όμως ένα λεπτό μετά, ο Άγιερ ισοφάρισε εκ νέου γράφοντας το τελικό 2-2

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