Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν σπουδαίες Ευρωπαϊκές μάχες μεσοβδόμαδα με σκοπό την πρόκριση στα νοκ αουτ των διοργανώσεων της UEFA

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ελληνικές ομάδες ρίχνονται ξανά στην αρένα των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και δίνουν κρίσιμες και απαιτητικές αναμετρήσεις κόντρα σε πολύ δυνατούς και υπολογίσιμους αντιπάλους.

«Ποδαρικό» κάνει η ΑΕΚ που το βράδυ της Τρίτης (20/10, 22:00) αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στη δυσκολότερη ευρωπαϊκή φετινή της πρόκληση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «λύγισε» στο τέλος της αναμέτρησης από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και αφού δέχθηκε δύο γκολ στο 80' και το 86 γνώρισε την ήττα με 3-1 από τους Ουκρανούς στο «Σταμφορντ Μπρίτζ».

Η ΑΕΚ θα κληθεί να περιορίσει τον Χάαλαντ και τους υπόλοιπους αστέρες του Έντσο Μαρέσκα και θα διεκδικήσει ο,τι δυνατόν περισσότερο σε ένα πολύ δυνατό κρας τεστ. Η «Ένωση» έχει μπει στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» με την αποστολή να αναχωρεί το Σάββατο με τρένο με προορισμό το Μάντσεστερ στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η γυναικεία ομάδα της Σίτι, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (19/10) στο «Έτιχαντ», στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Τονίζεται πως η ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Super League καθώς η αναμέτρηση με τον Ατρόμητι για την 7η αγωνιστική αναβλήθηκε προκειμένου η «Ένωση» να παραμείνει στην Αγγλία μετά τον αγώνα με τη Σαχτάρ και να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV

Δύσκολη αποστολή για τον ΟΦΗ

Την Πέμπτη (22/10) ΟΦΗ και Ολυμπιακός δίνουν τις δικές τους Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το Europa League και υποδέχονται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και την Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ έχει σαφώς δυσκολότερο έργο με τη Λεβερκούζεν να έχει κάνει το απόλυτο «δύο στα δύο» στις δύο πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ και στη Bundesliga κέρδισε με 2-1 τη Φράιμπουργκ και βρίσκεται στην 4η θέση.

Από την πλευρά του ο ΟΦΗ ηττήθηκε στο τέλος από τη Ρεν με ανατροπή και έχασε μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το φοβερό του ξεκίνημα μετά την νίκη απέναντι στη Χόφενχαιμ στην πρεμιέρα, ενώ ηττήθηκε και από την Καλαμάτα την Κυριακή (18/10) με 4-3 σε ένα παιχνίδι - θρίλερ.

Επίσης, ο Χρήστος Κόντης είδε τον βασικό του τερματοφύλακα, Νίκο Χριστογεώργο να αποχωρεί τραυματίας και να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ, ο 26χρονος απέφυγε το κάταγμα στον αυχένα και αυτό είναι το ευχάριστο νέο για τους Κρητικούς. Η κατάστασή του, ωστόσο, θα επανεκτιμάται καθημερινά, ώστε να διαπιστωθεί εάν θα είναι διαθέσιμος για το προσεχές ματς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν το ματς με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο και ευελπιστούν να σοκάρουν τους Γερμανούς, όπως είχαν κάνει και με τη Χόφενχαιμ την 1η αγωνιστική.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (22/10, 19:45) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Φαβορί ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του φαίνεται να έχει βρει την ηρεμία που το έλειπε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό αποδεικνύεται από το νικηφόρο σερί 5 αγώνων με αποκορύφωμα την νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0 επί του Παναθηναϊκού αλλά και το μεγάλο «διπλό» στο Βελοντρόμ επί της Μαρσέιγ.

Την Κυριακή (18/10), οι «Ερυθρόλευκοι» έκαναν τη δουλειά τους και κέρδισαν με 0-2 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ανέβηκαν στη 2η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και με νίκη του θα κάνει το 3/3 στις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις και μπορεί να κοιτάζει με μεγάλη αισιοδοξία την 8αδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV.

Για τη δεύτερη νίκη του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, αρχικά στην Ευρώπη, νικώντας με 2-1, σκορ που σαφώς θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League και στη συνέχεια «διέλυσε» με 5-1 τον Αστέρα Aktor στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δύσκολο και μακρινό ταξίδι μπροστά της, στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι για την 2η αγωνιστική του Conference League. Oι Πράσινοι είναι το φαβορί ωστόσο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

[390452] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports

Παρά την ευρεία νίκη με τον Αστέρα, επικρατεί προβληματισμός στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς τόσο ο Αζεντίν Ουναΐ όσο και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποχώρησαν με τραυματισμό.

Ο Μαροκινός χαφ έγινε αλλαγή μόλις στο 19', με τον Τετέι να παίρνει τη θέση του, ενώ έφυγε με φορείο δείχνοντας ότι εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, νιώθοντας τράβηγμα στον δικεφάλου του δεξιού του ποδιού.

Όσον αφορά τον Κροάτη ποδοσφαιριστή έχει ακριβώς την ίδια ενόχληση, αλλά στο αριστερό πόδι που προήλθε έπειτα από σουτ που επιχείρησε στο 89'.

Έτσι, αμφότεροι θα υποβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας σε μαγνητική προκειμένου να εντοπιστεί το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί και δεν θα αγωνιστούν με την Καϊράτ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (22/10, 17:30) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές και οι επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο-ντοκουμέντο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ανατιμήσεις στον καφέ: Αλλάζουν τις συνήθειες οι Έλληνες λόγω του αυξημένου κόστους

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Συγκρατημένες οι παραγγελίες παρά την επιδότηση - Πού κινείται η μέση τιμή

07:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σβήνει» η Λάρισα: Σχεδόν δύο θάνατοι για κάθε παιδί που γεννιέται

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ταμείο» Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες και το στοίχημα της ενεργειακής κρίσης

06:59ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το θρίλερ με την Κίμπερλι. η μάζωξη Χατζηδάκη, το δείπνο Μηταράκη, η Eurobank και η Βουλγαρία, ο Mr Polyeco, το βαρύ κλίμα στη Euronext Athens και οι τραπεζικές μετοχές

06:52LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στις «Κόρες της Αρετής»: Μπελάδες, έρωτες και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια των σειρών

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

06:47WHAT THE FACT

Ερευνήτρια δημιούργησε ψηφιακό αντίγραφο του εαυτού της με AI – Αυτό που ανακάλυψε την τρόμαξε

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή μονοκινητήριου στην Πιερία: Θρήνος για τους δύο νεκρούς – Τι εξετάζεται για τα αίτια της τραγωδίας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 83.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα – Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα – Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Αυτοί είναι οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - Τα στοιχεία που εξετάζονται για τα αίτια του δυστυχήματος - «Τα έχω χαμένα», λέει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια – 2.400 συλλήψεις και σχεδόν 1.000 τραυματίες αστυνομικοί

22:23LIFESTYLE

Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ» – Κομβικός ο ρόλος της σε ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

03:56ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ