Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου, δεν σας κάνει θρήσκους»
Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες από τον Έλληνα «αστέρα» των Μιλγουόκι Μπακς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 127–95 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και υποχώρησαν στο 29–44, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την postseason και να στρέψουν το βλέμμα τους και επίσημα στη σεζόν 2026 – 2027.
Ύστερα από αυτό το αποτέλεσμα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήρτησε μία δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου, δεν σας κάνει θρήσκους».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
