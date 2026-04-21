ΟΦΗ: Το φοβερό βίντεο με τον Γιαννάκη να «ξεσπά» σε κλάματα επειδή θα ζήσει από κοντά τον τελικό
Ο ΟΦΗ δημοσίευσε τρομερό βίντεο με πρωταγωνιστή τον μικρό Γιαννάκη, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του με την ξεχωριστή έκπληξη του πατέρα του, εν όψει του τελικού κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ
Προσμονή και δίψα για τον τίτλο επικρατεί στο «στρατόπεδο» του ΟΦΗ εν όψει του μεγάλου τελικού του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Τα 7.870 διαθέσιμα εισιτήρια έγιναν «καπνός», ενώ η «προθεσμία» της ΕΠΟ εκπληρώθηκε πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε θέσει.
Ο κρητικός σύλλογος μετέδωσε τη σημασία της παρουσίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για όλους τους φιλάθλους με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.
Ο πατέρας ενός νεαρού Ομιλίτη, του μικρού Γιαννάκη, έκανε έκπληξη στον γιο του πως θα πάνε μαζί στον Βόλο για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου και ο πιτσιρικάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ αγκάλιασε σφιχτά τον πατέρα του.
«Το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει», είναι η ατάκα του μικρού φίλου του ΟΦΗ, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο θα ζήσει την εμπειρία ενός τελικού και μεγάλη επιθυμία να γυρίσει στο νησί ως κυπελλούχος.
