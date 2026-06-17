Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ προσέλευσης σε μία μέρα με 281.223 φιλάθλους στα γήπεδα

Οι τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ από το βράδυ της Τρίτης (16/06) έως τα ξημερώματα προσέλκυσαν συνολικά 281.223 φιλάθλους, «σπάζοντας» ρεκόρ 32 ετών για το τουρνουά.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 277.070 θεατών, επίσης για τέσσερις αγώνες, είχε σημειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την 28η Ιουνίου 1994.

Ο συνολικός αριθμός αναφέρονταν στους αγώνες, μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης (80.545 οπαδοί στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ), Αργεντινής και Αλγερίας (69.045 στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι), Αυστρίας και Ιορδανίας (68.527 στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια) και Ιράκ και Νορβηγίας (63.106 στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης).

Η συνολική προσέλευση κατά τη διάρκεια έξι ημερών ανέρχεται σε 1.309.652 (μέσος όρος 65.483), θέτοντας το τουρνουά σε «τροχιά» να καταρρίψει το συνολικό ρεκόρ προσέλευσης των 3,5 εκατομμυρίων του 1994, σύμφωνα με τη FIFA.

«Ουάου, 281.223 οπαδοί στα στάδια του Μουντιάλ σήμερα, η ημέρα με την υψηλότερη προσέλευση στην ιστορία της διοργάνωσης. Η 16η Ιουνίου 2026 θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τους φιλάθλους μας, που έφεραν χρώμα, ατμόσφαιρα και συναισθήματα σε αυτό το τουρνουά. Το πλέον περιεκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζει να δείχνει πόσο πολύ αγαπάμε το παιχνίδι μας και πώς το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», υπογράμμισε ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

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