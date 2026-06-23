Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (23/06) με Ρονάλντο, Αγγλία και Κροατία

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/06) για το Μουντιάλ, στο οποίο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (23/06) με Ρονάλντο, Αγγλία και Κροατία
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η δράση του Μουντιάλ συνεχίζεται σε 11ο και 12ο όμιλο, με τη δεύτερη αγωνιστική.

Η μέρα αρχίζει με τον αγώνα Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν κι ακολουθεί η αναμέτρηση Αγγλία – Γκάνα.

Όσον αφορά τα παιχνίδια μετά τα μεσάνυχτα, Παναμάς – Κροατία και Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεσπόζουν, με την «τρικολόρ» να θέλει το «2 στα 2» για το εισιτήριο της επόμενης φάσης.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

23/06 ǀ 20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν / ΕΡΤ 2.
24/06 ǀ 00:00 Αγγλία – Γκάνα / ΕΡΤ 2.
24/06 ǀ 02:00 Παναμάς – Κροατία / ΕΡΤ 2.
24/06 ǀ 05:00 Κολομβία – ΛΔ Κονγκό / ΕΡΤ 1.

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