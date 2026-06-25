Μουντιάλ 2026: Βίντεο από το… μέλλον; TikToker «αποκαλύπτει» ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο

Νεαρός που ισχυρίζεται ότι έχει ταξιδέψει… πίσω στον χρόνο, αναφέρει ότι γνωρίζει ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στον τελικό του Μουντιάλ αλλά και ποια θα κατακτήσει το τρόπαιο, καθώς –όπως υποστηρίζει– έχει ήδη βρεθεί εκεί.

Ο μυστηριώδης TikToker, γνωστός ως Τόνα Μουλτιβέρσο, δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί τη 19η Ιουλίου 2026. Σε αυτό παρουσιάζεται ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και το Μεξικό, στο στάδιο MetLife του Νιού Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το Μεξικό είναι εκείνο που κατακτά το τρόπαιο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Μεξικό εναντίον Αργεντινής. Κοιτάξτε τον κόσμο, τις σημαίες παντού και την απίστευτη ατμόσφαιρα. Αυτό μοιάζει ιστορικό. Βρίσκομαι μέσα στο στάδιο και η ένταση είναι απίστευτη. Το Μεξικό και η Αργεντινή παίζουν στον τελικό του Μουντιάλ. Το γήπεδο είναι κατάμεστο και σε κάθε φάση, το πλήθος ξεσπά σαν να έχει σημειωθεί γκολ».

Το αμφιλεγόμενο βίντεο δείχνει τον TikToker ανάμεσα σε φιλάθλους των δύο ομάδων να παρακολουθεί τον αγώνα να οδηγείται στα πέναλτι, μετά το υποτιθέμενο 1–1 της κανονικής διάρκειας.

Ωστόσο, η αξιοπιστία του βίντεο αμφισβητείται, καθώς σε μία σκηνή εμφανίζεται παίκτης του Μεξικού να πέφτει κατά την εκτέλεση πέναλτι. Ο δημιουργός του βίντεο συνεχίζει λέγοντας: «Ο αγώνας έληξε 1–1 και τώρα, όλα κρίνονται στα πέναλτι. Κοιτάξτε το πλήθος, κανείς δεν αναπνέει. Το Μεξικό απέχει ένα μόνο πέναλτι από την κατάκτηση του τροπαίου».

Στο σενάριο που παρουσιάζει, ένας παίκτης της Αργεντινής αστοχεί στην τελευταία εκτέλεση και το Μεξικό φτάνει στην κορυφή για πρώτη φορά στην ιστορία του. Παρά ταύτα, τα εμφανή ίχνη χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο βίντεο είναι δύσκολο να περάσουν απαρατήρητα. Οι χρήστες του TikTok εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δύσπιστοι. Κάποιος σχολίασε: «Φτιαγμένο με AI», ενώ, άλλος έγραψε: «Μπορώ να πιστέψω στο ταξίδι στον χρόνο, αλλά όχι στην πρόβλεψη ότι το Μεξικό θα φτάσει στον τελικό».

Δεν έλειψαν και τα σαρκαστικά σχόλια. «Αυτό είναι πιο ψεύτικο κι από όταν η πρώην μου έλεγε ότι δεν θα με άφηνε ποτέ», έγραψε ένας, ενώ, άλλος έκανε τη δική του πρόβλεψη: «Όχι, ο τελικός θα είναι Μεξικό – Πορτογαλία. Να το θυμάστε».

Φυσικά, οι ισχυρισμοί του υποτιθέμενου «χρονοταξιδιώτη» δεν έχουν καμία αξιοπιστία. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι δύο ομάδες δεν μπορούν να διακριθούν στην εφετινή διοργάνωση.

Ο Μουλτιβέρσο δεν αποκαλύπτει αν το Μεξικό αποκλείει την Αγγλία στην πορεία προς τον τελικό. Πάντως, αν η ομάδα του Τόμας Τούχελ βελτιώσει τις εμφανίσεις της, τα «τρία λιοντάρια» ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το Μεξικό στη φάση των «16».