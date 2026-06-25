Μουντιάλ 2026: «Κάηκε» το Σεράγεβο μετά την πρόκριση της Βοσνίας στους «32»

Μία γιορτή χωρίς προηγούμενο ακολούθησε τη μαθηματική εξασφάλιση της πρόκρισης της εθνικής ομάδας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης στη φάση των νοκ–άουτ του Μουντιάλ, μετά τη νίκη επί του Κατάρ.

Οι εικόνες από τον περασμένο Μάρτιο, όταν η χώρα προκρίθηκε στο Μουντιάλ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ιταλίας, έχουν ήδη «γράψει» ιστορία. Τρεις μήνες αργότερα, ο κόσμος κατέκλυσε ξανά τους δρόμους για άλλη μία ποδοσφαιρική επιτυχία.

Οι «δράκοι» έκαναν πλέον το επόμενο βήμα, με την πρώτη τους πρόκριση στη φάση των «32» της κορυφαίας διοργάνωσης. Η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρες εξασφάλισε ποσοστό πρόκρισης που «αγγίζει» το 99%, χάρη στη νίκη με 3–1 επί του Κατάρ στο Σιάτλ. Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, οι πανηγυρισμοί απλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο Σεράγεβο, την πρωτεύουσα της χώρας, επικράτησε παροξυσμός. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης «πλημμύρισε» από χιλιάδες φιλάθλους που γιόρτασαν τη σπουδαία επιτυχία. Σημαίες κυμάτιζαν παντού, πυρσοί, βεγγαλικά και συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα και οι φανέλες της εθνικής «γέμισαν» τους δρόμους.

Τον δρόμο προς τη δόξα «άνοιξε» το μεγάλο ταλέντο, Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ενώ, πανηγυρισμοί σημειώθηκαν και στο Μπουγκόινο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειάς του, παρ’ ότι εκείνος γεννήθηκε στη Γερμανία. Το Μόσταρ, η πόλη του προπονητή, επίσης δεν… κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ.