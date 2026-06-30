Μουντιάλ 2026: Η έκρηξη ενός Ιάπωνα οπαδού για το γκολ αποκλεισμού από τη Βραζιλία που έγινε viral

Snapshot Η Ιαπωνία έχασε από τη Βραζιλία με 2

1 στα τελευταία λεπτά του Μουντιάλ 2026, χάνοντας την πρόκριση στους «16».

Ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 90+6'.

Ένας Ιάπωνας οπαδός εκδήλωσε έντονη απογοήτευση την ώρα που οι Βραζιλιάνοι πανηγύριζαν.

Το στιγμιότυπο με τον Ιάπωνα οπαδό και τη σημαία της Βραζιλίας έγινε viral, αποτυπώνοντας τα συναισθήματα του ποδοσφαίρου. Snapshot powered by AI

Λίγα δευτερόλεπτα πριν, η Ιαπωνία βρισκόταν μια ανάσα από την παράταση απέναντι στη Βραζιλία. Όμως στο 90+6' ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι σημείωσε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη «Σελεσάο» τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Την ίδια στιγμή, οι κάμερες κατέγραψαν μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς: Έναν Ιάπωνα φίλαθλο να ξεσπά σε κραυγές απογοήτευσης, την ώρα που γύρω του οι Βραζιλιάνοι πανηγύριζαν έξαλλα. Μάλιστα, κάποιος του έριξε στους ώμους μια σημαία της Βραζιλίας. Την κοίταξε για μια στιγμή και συνέχισε να θρηνεί τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, αποτυπώνοντας με τον πιο έντονο τρόπο τα συναισθήματα που μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο.

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