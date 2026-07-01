Μουντιάλ 2026: Τρεις νεκροί από ασφυξία κατά την διάρκεια πανηγυρισμών στο Μεξικό
Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας», όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη νίκη του Μεξικού
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, καθώς χιλιάδες οπαδοί του Μεξικού βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας για να να πανηγυρίσουν την πρόκριση της χώρας τους στη φάση των «16», μετά τον αγώνα με το Εκουαδόρ, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας», όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη νίκη του Μεξικού.
Διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο παρείχαν βοήθεια σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από μνημείο, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.
«Μετά από εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία», ανέφερε η υγειονομική υπηρεσία του Μεξικού με ανάρτησή της στα social media.
Ένα τρίτο άτομο, μια 48χρονη γυναίκα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε έναν κοντινό δρόμο και μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, πρόσθεσε η υπηρεσία σε μεταγενέστερη ανάρτησή της.
Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησής της στο «X» και προέτρεψε όλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και ενσυναίσθηση».
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Μεξικανοί συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας για να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στην φάση των «16» στο Μουντιάλ.