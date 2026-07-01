Μουντιάλ 2026: Τρεις νεκροί από ασφυξία κατά την διάρκεια πανηγυρισμών στο Μεξικό

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, καθώς χιλιάδες οπαδοί του Μεξικού βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας για να να πανηγυρίσουν την πρόκριση της χώρας τους στη φάση των «16», μετά τον αγώνα με το Εκουαδόρ, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας», όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη νίκη του Μεξικού.

Incredible scenes in Mexico City after Mexico knocked out Ecuador ?? ??! The celebrations were absolutely unreal! #MEXECU #WorldCup pic.twitter.com/sCdLwSkixp — The Final Whistle (@Rufus_45) July 1, 2026

Διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο παρείχαν βοήθεια σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από μνημείο, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

«Μετά από εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία», ανέφερε η υγειονομική υπηρεσία του Μεξικού με ανάρτησή της στα social media.

Ένα τρίτο άτομο, μια 48χρονη γυναίκα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε έναν κοντινό δρόμο και μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, πρόσθεσε η υπηρεσία σε μεταγενέστερη ανάρτησή της.

?| JUST IN

Tragic scenes in Mexico City as at least two fans died from asphyxiation amid huge celebrations following Mexico’s qualification??.



RIP to the victims – a stark reminder of the dangers in massive football crowds. https://t.co/3zjQ8PqCbh pic.twitter.com/3kvCmUItW1 — BallAndBuzz (@BallAndBuzz) July 1, 2026

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησής της στο «X» και προέτρεψε όλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και ενσυναίσθηση».

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Μεξικανοί συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας για να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στην φάση των «16» στο Μουντιάλ.

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