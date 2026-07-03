Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα αναλάβει τα ηνία της Αλ Νάσρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θα έχει να διαχειριστεί πολλούς «αστέρες» με μεγαλύτερο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Ελληνοαυστραλού τεχνικού ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ την περασμένη σεζόν, όπου παρέμεινε μόλις 39 ημέρες στον πάγκο της.

Πριν από τη Νότιγχαμ, διετέλεσε μία διετία (2023 – 2025), στην Τότεναμ, στην οποία έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία της, μετά την κατάκτηση του Europa League.

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Τα πρώτα του βήματα στην προπονητική τα έκανε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με την Σάουθ Μέλμπουρν. Ύστερα, πέρασε μία επταετία στην εθνική Αυστραλίας Κ20 από το 2000 έως το 2007. Στη συνέχεια, πέρασε και 1 χρόνο στην Ελλάδα για την Παναχαϊκή (2008) πριν επιστρέψει ξανά στην Αυστραλία για τη Μπρίμπειν Ρόαρ και τη Μέλμπουρν Βίκτορι.

Το 2013, ανέλαβε την εθνική Αυστραλίας, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2014. Από το 2018 έως το 2021 έγινε κάτοικος Γιοκοχάμα και προπόνησε τη Γιοκοχάμα Μαρίνος πριν κάνει το «άλμα» στην Ευρώπη και συγκεκριμένα για τη Σέλτικ το 2021, στην οποία έως μέχρι το 2023.