Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-0 (ημίχρονο) - Δείτε τις χαμένες ευκαιρίες
Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Βέλγιο στους «8»
1'
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- Ο αγώνας Πορτογαλία
- Ελλάδα για τους «16» του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη με το σκορ 0
- 0 στο ημίχρονο.
- Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν αλλά δεν κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.
- Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, Ουνάι Σιμόν, πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις σε σουτ του Ρονάλντο.
- Ο Ντιόγκο Κόστα έκανε διπλή εντυπωσιακή επέμβαση σε διαδοχικά πλασέ των Γιαμάλ και Μπαένα.
- Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους «8» την νικήτρια του αγώνα ΗΠΑ
- Βέλγιο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Πορτογαλία - Ισπανία για τους «16» του Μουντιάλ 2026 στο «AT&T Stadium» του Ντάλας.
Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Βέλγιο στους «8».
Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στα πρώτα 45 λεπτά, όμως έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.
Ο Ουνάι Σιμόν απομακρύνει σε κόρνερ το σουτ του Ρονάλντο από πλάγια θέση
Εντυπωσιακή διπλή επέμβαση του Ντιόγκο Κόστα στα διαδοχικά πλασέ των Γιαμάλ και Μπαένα.
Ο Ουνάι Σιμόν μπλοκάρει με εντυπωσιακή βουτιά το γυριστό του Ρονάλντο
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