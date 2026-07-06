Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-0 (ημίχρονο) - Δείτε τις χαμένες ευκαιρίες

Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Βέλγιο στους «8»

Μίλτος Τσεκούρας

Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-0 (ημίχρονο) - Δείτε τις χαμένες ευκαιρίες
FR172197 AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
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  • Ο αγώνας Πορτογαλία
  • Ελλάδα για τους «16» του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη με το σκορ 0
  • 0 στο ημίχρονο.
  • Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν αλλά δεν κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.
  • Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, Ουνάι Σιμόν, πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις σε σουτ του Ρονάλντο.
  • Ο Ντιόγκο Κόστα έκανε διπλή εντυπωσιακή επέμβαση σε διαδοχικά πλασέ των Γιαμάλ και Μπαένα.
  • Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους «8» την νικήτρια του αγώνα ΗΠΑ
  • Βέλγιο.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Πορτογαλία - Ισπανία για τους «16» του Μουντιάλ 2026 στο «AT&T Stadium» του Ντάλας.

Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Βέλγιο στους «8».

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στα πρώτα 45 λεπτά, όμως έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.

Ο Ουνάι Σιμόν απομακρύνει σε κόρνερ το σουτ του Ρονάλντο από πλάγια θέση

Εντυπωσιακή διπλή επέμβαση του Ντιόγκο Κόστα στα διαδοχικά πλασέ των Γιαμάλ και Μπαένα.

Ο Ουνάι Σιμόν μπλοκάρει με εντυπωσιακή βουτιά το γυριστό του Ρονάλντο

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