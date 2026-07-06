Μουντιάλ 2026: Μεξικανός περνάει σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τα στάδια της θλίψης μετά τον αποκλεισμό

Snapshot Η εθνική ομάδα του Μεξικού αποκλείστηκε από τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 μετά από ήττα 3

2 από την Αγγλία στο στάδιο Αζτέκα.

Η ήττα ήταν η τρίτη στην ιστορία για το Μεξικό στο γήπεδό του και η πρώτη σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου στο συγκεκριμένο στάδιο.

Η Αγγλία προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία.

Ένα βίντεο δείχνει τη συναισθηματική αντίδραση ενός Μεξικανού φιλάθλου που περνάει γρήγορα όλα τα στάδια της θλίψης μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Ο αγώνας ήταν έντονος και συναρπαστικός, με σημαντικές ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει την απόλυτη απογοήτευση που βίωσε το Μεξικό μετά τη δραματική ήττα με σκορ 3 προς 2 από την Αγγλία, σε αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο αγώνας διεξήχθη στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα και αποτέλεσε μια πραγματική δοκιμασία για τις αντοχές των φιλάθλων. Η αντίδραση του οπαδού συνοψίζει απόλυτα τα έντονα συναισθήματα που προκάλεσε η προσπάθεια της μεξικανικής ομάδας να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα, προτού τελικά αποκλειστεί.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Μεξικανός οπαδός περνάει όλα τα στάδια της θλίψης μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας του Μεξικού από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026

?? A Mexican fan went through every stage of grief in about 10 seconds after watching his team come painfully close, only to fall short.



He's going to need a minute.



Writer: Juliepic.twitter.com/FgAeDBYiKD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026

Η αναμέτρηση ήταν για γερά νεύρα. Πραγματικό ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μπέλιγχαμ σκόραρε δύο φορές, για να μειώσει ο Κινιόνες μέσα σε 6 λεπτά στο τέλος του πρώτου μέρους. Οι Άγγλοι έμειναν με δέκα παίκτες, αλλά ο Κέιν με πέναλτι έκανε το 3-1. Με τον ίδιο τρόπο ο Ραούλ Χιμένες μείωσε στο τελικό 3-2. Με τα τελευταία λεπτά να γίνονται… μάχη επιβίωσης για τα «τρία λιοντάρια». Και τελικά τα κατάφεραν.

Αυτή η ήττα γράφτηκε στην ιστορία, καθώς ήταν μόλις η τρίτη φορά που η εθνική ομάδα του Μεξικού χάνει στο γήπεδό της και η πρώτη της σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου στο συγκεκριμένο στάδιο.

Η Αγγλία κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, αφήνοντας πίσω της ένα ολόκληρο έθνος βυθισμένο στη θλίψη.

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