He set the tone: Πώς ο Λόβρο Μάγιερ «άνοιξε» τον δρόμο για την πρόκριση της ΑΕΚ – Γράφημα

Ο Λόβρο Μάγιερ «άναψε» την πρώτη σπίθα, έτρεξε ασταμάτητα, δημιούργησε και αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιάννης Νικηφοράκης

He set the tone: Πώς ο Λόβρο Μάγιερ «άνοιξε» τον δρόμο για την πρόκριση της ΑΕΚ – Γράφημα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
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  • Ο Λόβρο Μάγιερ ήταν καθοριστικός στην πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας, δίνοντας τον τόνο από το πρώτο λεπτό.
  • Στο παιχνίδι, ο Μάγιερ είχε μία ασίστ, δύο πάσες – «κλειδιά», πέντε σέντρες και κέρδισε τρία κόρνερ, συμμετέχοντας ενεργά στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ.
  • Η παρουσία του ήταν συνεχής και έντονη, διατηρώντας τον ρυθμό και τη δημιουργία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
  • Ο Μάγιερ συνδύασε ποιότητα, ευφυΐα και ασταμάτητη κίνηση, διαμορφώνοντας το παιχνίδι από την αρχή.
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Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές στη νίκη με 4–0 επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ· την αποτελεσματικότητα του Βάργκα, την εκτελεστική δεινότητα του Γιόβιτς, την ψυχραιμία του Μάριν, τα ασταμάτητα τρεξίματα των Ρότα και Πήλιου, τον δυναμισμό και την ψυχραιμία των Μουκουντί, Ρέλβας, Κάιρινεν και συνολικά, μία ομάδα που από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι η πρόκριση δεν μπορεί να χαθεί. Αν, όμως, πρέπει να ξεχωρίσει ένας ποδοσφαιριστής που έδωσε τον τόνο στη βραδιά, εκείνος ήταν ο Λόβρο Μάγιερ.

Ο Κροάτης δεν χρειάστηκε να σκοράρει για να ξεχωρίσει. Το έκανε με τον τρόπο που κινήθηκε και ζήτησε την μπάλα, την ένταση που έβαλε στο παιχνίδι και κυρίως, τη διάθεση να πάρει από νωρίς την ευθύνη. He set the tone· και το έκανε από την πρώτη επίθεση.

Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Μάγιερ έκανε όμορφο σλάλομ και δοκίμασε το πόδι του, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα της Λέφσκι, Σβέτοσλαβ Βουτσόφ, σε επέμβαση. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα της βραδιάς: Η «ένωση» θα πίεζε, θα επιτίθετο και θα έψαχνε από πολύ νωρίς το γκολ. Ο Μάγιερ το εξέφρασε πρώτος.

Ο 28άχρονος μέσος ήταν από εκείνους που έλυναν κι έδεναν στο χορτάρι. Κινείτο ανάμεσα στις γραμμές, συνδεόταν με τους επιθετικούς, έδινε συνέχεια στην ανάπτυξη και συμμετείχε στην πίεση. Δεν περίμενε απλώς την κατάλληλη στιγμή για να κάνει μία ενέργεια, είχε διαρκή συμμετοχή στο παιχνίδι.

Τα στατιστικά αποτυπώνουν μέρος αυτής της επιρροής. Ο Μάγιερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μία ασίστ, δύο key passes, πέντε σέντρες και τρία κερδισμένα κόρνερ, ενώ, συμμετείχε άμεσα στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ, βρίσκοντας τον Βάργκα για το 3–0.

Μάλιστα, αυτή η έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ήρθε σε ένα σημείο όπου η ΑΕΚ είχε ήδη επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της. Ο Μάγιερ δεν σταμάτησε να ψάχνει την επόμενη σωστή πάσα, την επόμενη κάθετη, την επόμενη ενέργεια που θα «ξεκλείδωνε» την αντίπαλη άμυνα.

Υπάρχει ακόμη ένα αξιοσημείωτο στοιχείο: Η διάρκεια και η ένταση της παρουσίας του. Ο Μάγιερ έμεινε στο γήπεδο μέχρι το 81ο λεπτό, σε ένα ματς στο οποίο η «ένωση» είχε πλέον «κλειδώσει» την πρόκριση, αλλά εκείνος συνέχισε να λειτουργεί σαν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της.

Ο Λόβρο Μάγιερ έλαμψε επειδή έκανε πολλά σωστά πράγματα, συνεχώς. Προσέφερε ένταση, καθαρότητα και δημιουργία στο παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και κυρίως, έδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα τις διαθέσεις της.

majer post

Το σουτ στην αρχή ήταν η προειδοποίηση. Η ασίστ στο 3–0 ήταν η υπογραφή. Ανάμεσα στα δύο, ξεδίπλωσε την ποιότητα και την ευφυΐα του ένας ποδοσφαιριστής που έτρεχε ασταμάτητα, δημιουργούσε, πίεζε και ζητούσε διαρκώς την μπάλα.

Διάβασε τις καταστάσεις άψογα και διαχειρίστηκε υποδειγματικά τον ρυθμό σε συνεργασία με τον Κάαν Κάιρινεν. Δεν προσαρμόστηκε απλώς στο παιχνίδι, αλλά το διαμόρφωσε.

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