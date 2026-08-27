Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45
Ο Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,45 μ. στο Diamond League της Ζυρίχης
Μια ακόμη πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος στο Diamond League της Ζυρίχης.
Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,45 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στη Ζυρίχη, σε έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό μέχρι και τις τελευταίες προσπάθειες.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυνατά με 8,25 μ. στο πρώτο του άλμα, ενώ η δεύτερη προσπάθειά του ήταν άκυρη.
Ο Τατζέι Γκέιλ μπήκε δυνατά στη μάχη, φτάνοντας αρχικά στα 8,25 μ. και περνώντας προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Τεντόγλου απάντησε με το μεγάλο άλμα στα 8,45 μ., παίρνοντας ξανά τα ηνία.
Ο Γκέιλ δεν τα παράτησε και έφτασε στα 8,43 μ., μόλις δύο εκατοστά πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.
Μετά την πέμπτη προσπάθεια, ο Τεντόγλου παρέμενε πρώτος με 8,45 μ., μπροστά από τον Γκέιλ με 8,43 μ., τον Πίνοκ με 8,33 μ. και τον Οντελίν με 8,32 μ.
Η έκτη και τελευταία προσπάθεια του Έλληνα άλτη ήταν άκυρη, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην κατάταξη, με τον Τεντόγλου να ολοκληρώνει τον αγώνα στην κορυφή.
Η εξέλιξη και τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή