Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

Μια ακόμη πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος στο Diamond League της Ζυρίχης.

Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,45 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στη Ζυρίχη, σε έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό μέχρι και τις τελευταίες προσπάθειες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυνατά με 8,25 μ. στο πρώτο του άλμα, ενώ η δεύτερη προσπάθειά του ήταν άκυρη.

Ο Τατζέι Γκέιλ μπήκε δυνατά στη μάχη, φτάνοντας αρχικά στα 8,25 μ. και περνώντας προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Τεντόγλου απάντησε με το μεγάλο άλμα στα 8,45 μ., παίρνοντας ξανά τα ηνία.

Ο Γκέιλ δεν τα παράτησε και έφτασε στα 8,43 μ., μόλις δύο εκατοστά πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Μετά την πέμπτη προσπάθεια, ο Τεντόγλου παρέμενε πρώτος με 8,45 μ., μπροστά από τον Γκέιλ με 8,43 μ., τον Πίνοκ με 8,33 μ. και τον Οντελίν με 8,32 μ.

Η έκτη και τελευταία προσπάθεια του Έλληνα άλτη ήταν άκυρη, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην κατάταξη, με τον Τεντόγλου να ολοκληρώνει τον αγώνα στην κορυφή.

Η εξέλιξη και τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή

Διαβάστε επίσης