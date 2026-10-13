Παρτίζαν Βελιγραδίου - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Μπόνγκα

Snapshot Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον Ίζακ Μπόνγκα στη δωδεκάδα για το παιχνίδι με την Παρτίζαν λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό καρπό του.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι με 13 παίκτες για την αναμέτρηση.

Ο Μπόνγκα είχε προφυλαχθεί και στο προηγούμενο παιχνίδι της Stoiximan GBL με τον Προμηθέα στην Πάτρα για τον ίδιο λόγο.

Η απόφαση του προπονητή βασίστηκε στην ανάγκη προστασίας της υγείας του παίκτη. Snapshot powered by AI

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι, για την αναμέτρηση που αρχίζει σε λίγη ώρα με την Παρτιζάν, με 13 παίκτες με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει την τελική του απόφαση για την δωδεκάδα της ομάδας του.

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού του χεριού και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Όπως ακριβώς είχε γίνει και στην αναμέτρηση του Σαββάτου, για τη Stoiximan GBL, με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Με πληροφορίες από onsports.gr