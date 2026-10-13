Ομπράντοβιτς: Απόλυτη αποθέωση στο Βελιγράδι

Ο κόσμος της Παρτιζάν δεν ξεχνάει και αποθέωσε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο γήπεδο

Newsroom

Ομπράντοβιτς: Απόλυτη αποθέωση στο Βελιγράδι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε θερμά από τους οπαδούς της Παρτιζάν κατά την είσοδό του στο γήπεδο στο Βελιγράδι.
  • Οι φίλοι της Παρτιζάν τον υποδέχτηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης.
  • Πριν από το τζάμπολ προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στον Ομπράντοβιτς, δημιουργώντας έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα.
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Ήταν αναμενόμενο, ήταν δεδομένο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτιζάν κιαι γνώρισε την απόλυητ αποθέωση από τους φίλους της Σερβικής ομάδας.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν «χάρισαν» στον «Ζοτς» ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του αποδείξουν την αιώνια αγάπη τους και ευγνωμοσύνη τους.

Μάλιστα λίγο πριν από το τζάμπολ στο γήπεδο, που ήταν έντονα συγκηνισιακά φορτισμένο, έπαιξε και ένα βίντεο αφιέρωμα στον "Ζοτς".

Με πληροφορίες από onsports.gr

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