Ομπράντοβιτς: Απόλυτη αποθέωση στο Βελιγράδι

Snapshot Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε θερμά από τους οπαδούς της Παρτιζάν κατά την είσοδό του στο γήπεδο στο Βελιγράδι.

Οι φίλοι της Παρτιζάν τον υποδέχτηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης.

Πριν από το τζάμπολ προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στον Ομπράντοβιτς, δημιουργώντας έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Snapshot powered by AI

Ήταν αναμενόμενο, ήταν δεδομένο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτιζάν κιαι γνώρισε την απόλυητ αποθέωση από τους φίλους της Σερβικής ομάδας.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν «χάρισαν» στον «Ζοτς» ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του αποδείξουν την αιώνια αγάπη τους και ευγνωμοσύνη τους.

Μάλιστα λίγο πριν από το τζάμπολ στο γήπεδο, που ήταν έντονα συγκηνισιακά φορτισμένο, έπαιξε και ένα βίντεο αφιέρωμα στον "Ζοτς".

Με πληροφορίες από onsports.gr

Διαβάστε επίσης