Ο Βίκτωρ Βερνίκος στο Newsbomb.gr: «Δεν πιστεύω σε προγνωστικά στην Eurovision»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

06/05/2023 06:10

Στα 16 τους μόλις χρόνια, βλέπει το όνομά του να κάνει τον γύρο της Ελλάδας και της Ευρώπης ζώντας το μεγάλο του όνειρο: την Eurovision. Ο Βίκτωρ Βερνίκος, ο φετινός μας εκπρόσωπος στην 67η μουσική διοργάνωση, σε ένα διάλειμμα από τις πρόβες στο Λίβερπουλ, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για όλα!

Πώς αισθάνεσαι που ζεις το όνειρο της Eurovision;

«Νιώθω απίστευτα! Ποιος άλλος στη θέση μου δεν θα ένιωθε έτσι; Ανυπομονώ να ανεβώ στη σκηνή! Ελπίζω να εμπνεύσω τον κόσμο».

Υπήρχε πάντα στο μυαλό σου η επιθυμία γι' αυτό το μεγάλο βήμα;

«Ναι, αγαπούσα τη Eurovision από πάρα πολύ μικρός. Το πρώτο τραγούδι που είπα σε live είναι το "Heroes", που κέρδισε στη Eurovision το 2015 όταν ήμουν μόλις 8 ετών».

Πώς πήρες την απόφαση να καταθέσεις συμμετοχή;

«Όταν έγραψα το "What They Say", πριν από δύο χρόνια, στα 14 μου και έκανα μόνος μου την παραγωγή του, έγινε αμέσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από όσα έχω γράψει. Σκέφτηκα ότι με αυτό θα ήθελα να πάω στον διαγωνισμό όταν έβαλα την Eurovision στόχο και... έτσι κι έγινε! Είναι ένα τραγούδι που έχει έρθει πλήρως από την καρδιά μου.



Όταν ανακοινώθηκε ότι θα είσαι ο φετινός εκπρόσωπος, πώς ένιωσες;

«Τρελάθηκα από τη χαρά μου! Κρατιόμουν να μην ουρλιάξω, βασικά ούρλιαξα όταν μου το ανακοίνωσαν».

Φρόντισες να επικοινωνήσεις με παλαιότερους εκπρόσωπους για συμβουλές;

«Έχω μιλήσει με καλλιτέχνες, όπως ο Σάκης Ρουβάς και η περσινή μας εκπρόσωπος, η Αμάντα Τένφιορντ».

Ποιος είναι ο στόχος σου;

«Ο στόχος μου είναι να δώσω το 100% του εαυτού μου, όπως κάνω με οτιδήποτε ασχολούμαι. Θεωρώ χαρά και τιμή που εκπροσωπώ την Ελλάδα και, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, θέλω να κάνω όλους τους Έλληνες, σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται, χαρούμενους και όλους τους θεατές να νιώσουν το "What They Say"».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος;

«Δεν έχω ιδιαίτερο άγχος!»

Τι να περιμένουμε από εσένα στη σκηνή της Eurovision στον ημιτελικό της ερχόμενης Πέμπτης;

«Η σκηνική εμφάνιση θα είναι έκπληξη, έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα με τον κ. [Κωνσταντίνο] Ρήγο και την ομάδα του. Θα επικεντρωθούμε σε εμένα στην σκηνή και θα εκφράσουμε όλο το συναίσθημα του τραγουδιού, αυτός ήταν και είναι ο στόχος.

Πού αφιερώνεις το «What They Say»;

«Σε όλους τους ανθρώπους, από οποιαδήποτε χώρα. Από την στιγμή που κυκλοφορείς το κομμάτι σου και το έχεις γράψει δεν είναι πια δικό σου. Το παίρνει αγκαλιά όλος ο κόσμος και το κάνει δικό του με τις δικές του ιστορίες».

Είσαι από τις περιπτώσεις που έχουν το γούρι τους;

«Ένα κρεμαστό φτερό που έχω στο λαιμό μου. Δεν το αποχωρίζομαι ποτέ!».

Από τις υπόλοιπες συμμετοχές, ποια πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσει;

«Δεν μπορώ να ξέρω για τις άλλες συμμετοχές και το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, και πώς θα τα πάνε στην σκηνή οι καλλιτέχνες, ούτε πιστεύω στα προγνωστικά. Η Eurovision δεν είναι ανταγωνισμός, είναι μία μεγάλη γιορτή που ενώνει τους λαούς και που διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά είδη μουσικής δίνουν την καρδιά τους στην σκηνή και συνθέτουν αυτό το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που κάθε χρόνο παρακολουθούν εκατομμύρια θεατές, είτε στο στάδιο, είτε από την τηλεόραση».

Έχει αλλάξει η ζωή σου μετά από αυτή την εμπειρία;

«Αν εξαιρέσεις το ότι κάνω πολύωρες πρόβες και δίνω πολλές συνεντεύξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό κι άρα δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, όχι. Συνεχίζω να ασχολούμαι με τη μεγάλη μου αγάπη τη μουσική, να παρακολουθώ τα μαθήματά μου και να περνώ χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα».

Η οικογένειά σου τί σε συμβούλευσε;

«Η οικογένειά μου είναι πάντα δίπλα μου, με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Έτσι είναι δίπλα μου και στη Eurovision. Και, φυσικά, θα βρίσκονται στο Λίβερπουλ, μαζί με όλη την ελληνική αποστολή».

Ο Βίκτωρ Βερνίκος στην πρώτη του πρόβα με το «What They Say» στη Eurovision Πηγή: Corinne Crumming//EBU//Eurovision TV Ο Βίκτωρ Βερνίκος στην πρώτη του πρόβα με το «What They Say» στη Eurovision Πηγή: Sarah Luise Benett//EBU//Eurovision TV Ο Βίκτωρ Βερνίκος στην πρώτη του πρόβα με το «What They Say» στη Eurovision Πηγή: Sarah Luise Benett//EBU//Eurovision TV Ο Βίκτωρ Βερνίκος στην πρώτη του πρόβα με το «What They Say» στη Eurovision Πηγή: Corinne Crumming//EBU//Eurovision TV

Οι γονείς σου έχουν μουσικές επιρροές; Κληρονόμησες από εκείνους το ταλέντο;

«Οι γονείς μου είναι λάτρεις της μουσικής και μεγάλωσα ακούγοντας μια μεγάλη ποικιλία μουσικής, όπως μπλουζ, τζαζ, ποπ, funk... Η μητέρα μου, που έχει ασχοληθεί παλιότερα με τον χορό, παρατήρησε ότι μου άρεσε να παίζω πιάνο που έχουμε στο σπίτι κι έτσι άρχισα μαθήματα σε ηλικία 4 ετών. Στα 8 άρχισα τα μαθήματα φωνητικής και στα 10 την κιθάρα, ενώ γράφω τραγούδια από τα 11 μου και κάνω μόνος μου την παραγωγή».

Οι φίλοι στο σχολείο πώς σε αντιμετωπίζουν πλέον;

«Δεν έχουν αλλάξει συμπεριφορά! Το μόνο που κάνουν λίγο παραπάνω είναι να με πειράζουν για να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα – αν και δεν πρόκειται να γίνει αυτό!».



