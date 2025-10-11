Οι 40 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από το AI - Και οι 40 που θα μείνουν ανεπηρέαστες

Η Microsoft δημοσίευσε μια νέα μελέτη που παρουσίασε τις 40 θέσεις εργασίας που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης από την AI, καθώς και τις 40 που θεωρούνται πιο ασφαλείς

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον κόσμο της εργασίας και φαίνεται πως πολλές θέσεις κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές και με μια νέα μελέτη της Microsoft, η οποία παρουσιάζει τις 40 θέσεις εργασίας που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης από την AI, καθώς και τις 40 που θεωρούνται πιο ασφαλείς, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Τα δεδομένα για τη μελέτη συγκεντρώθηκαν μέσω του CoPilot, του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, αναλύοντας 200.000 ανώνυμες συζητήσεις που έγιναν σε αυτό σε περίοδο 9 μηνών, με στόχο να δουν για ποιες εργασιακές δραστηριότητες αναζητούν βοήθεια οι χρήστες από την ΑΙ, ποιες δραστηριότητες εκτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει αυτό για τα επαγγέλματα, όπως αναφέρει η μελέτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτά τα αποτελέσματα προκάλεσαν μια μικρή αναταραχή μεταξύ των επαγγελμάτων που αναφέρονται ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης.

«Είναι προδοσία», είπε στο SkyNews ο Joe Turner, ένας συγγραφέας που κέρδιζε εξαψήφια ποσά ως ελεύθερος επαγγελματίας πριν από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχεις αφιερώσει την καρδιά και την ψυχή σου σε αυτό για τόσο καιρό, και μετά αντικαθίστασαι από μια μηχανή. Πάντα σκέφτεσαι ότι "αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα"», ολοκλήρωσε.

Πέρα λοιπόν από το επάγγελμα του συγγραφέα, ποιες είναι οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με τη Microsoft, αυτές είναι οι 40 θέσεις εργασίας που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη και οι 40 θέσεις εργασίας που είναι λιγότερο πιθανό.

40 θέσεις εργασίας που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από την AI

  1. Διερμηνείς και Μεταφραστές
  2. Ιστορικοί
  3. Προσωπικό εξυπηρέτησης επιβατών (π.χ. αεροσυνοδοί, συνοδοί τρένων/πλοίων)
  4. Εκπρόσωποι Πωλήσεων Υπηρεσιών
  5. Συγγραφείς και Συντάκτες
  6. Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών
  7. Προγραμματιστές Εργαλείων CNC
  8. Τηλεφωνητές
  9. Πράκτορες Εισιτηρίων και Ταξιδιωτικοί Υπάλληλοι
  10. Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί και DJs
  11. Υπάλληλοι Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
  12. Εκπαιδευτές Γεωργίας και Οικιακής Οικονομίας
  13. Τηλεφωνικοί Πωλητές
  14. Υπάλληλοι Υποδοχής (Concierges)
  15. Πολιτικοί Επιστήμονες
  16. Δημοσιογράφοι, Ρεπόρτερ και Ανταποκριτές
  17. Μαθηματικοί
  18. Τεχνικοί Συγγραφείς
  19. Διορθωτές Κειμένων και Ελεγκτές Εγκυρότητας
  20. Υπάλληλοι Υποδοχής (σε events, εστιατόρια, κ.τλ.)
  21. Επιμελητές (Editors)
  22. Διδάσκοντες Επιχειρήσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  23. Ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων
  24. Πλασιέ και Προωθητές Προϊόντων
  25. Διαφημιστικοί Πράκτορες Πωλήσεων
  26. Υπάλληλοι προώθησης πωλήσεων (τράπεζες κ.ά.)
  27. Βοηθοί Στατιστικών
  28. Υπάλληλοι Ενοικιάσεων και Εισπράξεων
  29. Επιστήμονες Δεδομένων (Data Scientists)
  30. Οικονομικοί Σύμβουλοι
  31. Aρχειοθέτες
  32. Διδάσκοντες Οικονομικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  33. Προγραμματιστές Ιστοσελίδων (Web Developers)
  34. Αναλυτές Διοίκησης
  35. Μοντέλα
  36. Γεωγράφοι
  37. Αναλυτές Αγοράς
  38. Υπάλληλοι στις Τηλεπικοινωνίες Δημοσίας Ασφάλειας (π.χ. κέντρο άμεσης δράσης)
  39. Υπάλληλοι Τηλεφωνικών Κέντρων
  40. Διδάσκοντες Βιβλιοθηκονομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

40 θέσεις εργασίας που θεωρούνται πιο ασφαλείς

  1. Nοσηλευτές αιμοληψίας
  2. Βοηθοί Νοσηλευτών
  3. Εργαζόμενοι Απομάκρυνσης Επικίνδυνων Υλικών
  4. Βοηθοί ελαιοχρωματιστών, Σοβατζήδες.
  5. Ταριχευτές
  6. Χειριστές Φυτών και Συστημάτων, Άλλοι
  7. Χειρουργοί στόματος και γνάθου
  8. Εγκαταστάτες και Επισκευαστές Κρυστάλλων Αυτοκινήτου
  9. Μηχανικοί Πλοίων
  10. Επισκευαστές Ελαστικών
  11. Ειδικοί Προσθετικής Οδοντιατρικής
  12. Βοηθοί Παραγωγής
  13. Εργαζόμενοι Συντήρησης Οδών
  14. Ειδικοί στην προετοιμασία Ιατρικού Εξοπλισμού
  15. Χειριστές Μηχανημάτων Συσκευασιών και Γεμίσματος
  16. Μεταφορείς φορτίων
  17. Λαντζέριδες
  18. Τσιμεντομάστορες και Ειδικοί στην Τοποθέτηση Σκυροδέματος
  19. Επιτηρητές Πυροσβεστών
  20. Χειριστές Βιομηχανικών Φορτηγών και Τρακτέρ
  21. Οφθαλμολογικοί Τεχνικοί
  22. Θεραπευτές Μασάζ
  23. Βοηθοί Χειρουργών
  24. Κατασκευαστές Ελαστικών
  25. Βοηθοί Στεγανοποιητών
  26. Χειριστές Συμπιεστών Αερίου και Σταθμών Αντλίας Αερίου
  27. Ειδικοί στις Στεγανοποιήσεις
  28. Εργάτες Πετρελαίου και Αερίου (Roustabouts)
  29. Καθαριστές Κατοικιών και Καμαριέρες
  30. Χειριστές Οδοστρωτήρων, Επιφανειοκαλυπτών και Συμπιεστών Εδάφους
  31. Χειριστές Κινητών Μηχανημάτων Ξυλείας
  32. Χειριστές Motorboat
  33. Ταξινομητές
  34. Τριφτές Δαπέδων
  35. Χειριστές μηχανής τοποθέτησης πασσάλων
  36. Εργάτες Τοποθέτησης και Συντήρησης Σιδηροδρομικών Γραμμών
  37. Kατασκευαστές καλουπιών και πυρήνων σε χυτήριο
  38. Χειριστές Σταθμών Επεξεργασίας Νερού και Συστημάτων
  39. Υπεύθυνοι λειτουργίας Γεφυρών και Κλειδαριών
  40. Χειριστές Mηχανημάτων Βοθυκόρησης (πχ εκσκαφέων).

