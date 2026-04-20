Gemini, ChatGPT ή Claude: Ποια εφαρμογή AI εμπιστεύονται περισσότερο οι άνθρωποι

Η τεχνητή νοημοσύνη κατέγραψε συνολική βαθμολογία ικανοποίησης πελατών 73 στα 100, τοποθετούμενη ελαφρώς κάτω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανθή Κουρεντζή

Η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει κεντρικό ζήτημα, καθώς οι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται και ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (ACSI), το Google Gemini αποτελεί σήμερα την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που εμπνέει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, η ίδια έκθεση αποκαλύπτει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες και επιφυλάξεις σχετικά με τον αντίκτυπο και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία.

Μικρό χάσμα μεταξύ των πλατφορμών

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, η τεχνητή νοημοσύνη κατέγραψε συνολική βαθμολογία ικανοποίησης πελατών 73 στα 100, τοποθετούμενη ελαφρώς κάτω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok (77) και το YouTube (78), και στο ίδιο επίπεδο με κλάδους όπως οι αεροπορικές εταιρείες και οι ενεργειακές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των πλατφορμών που αξιολογήθηκαν, το Google Gemini κατέλαβε την πρώτη θέση με 76 βαθμούς, ακολουθούμενο από το Microsoft Copilot με 74. Τα Claude και ChatGPT ισοβάθμησαν με 73 βαθμούς, ενώ τα Grok και Perplexity συγκέντρωσαν από 71.

Το Gemini ξεχωρίζει για την παρουσία του σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών, από έξυπνα ηχεία και τηλεοράσεις έως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Αντίθετα, εργαλεία όπως το ChatGPT παρουσιάζουν υψηλή διείσδυση κυρίως μέσω διαδικτυακών και mobile εφαρμογών, ενώ το Grok συνδέεται στενά με το κοινωνικό δίκτυο X.

Επίμονες ανησυχίες

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση και τη μαζική χρήση πλατφορμών όπως το ChatGPT, η δημόσια στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει αμφίσημη. Σύμφωνα με την έρευνα της ACSI, η βασικότερη ανησυχία για το 43% των ερωτηθέντων αφορά τη μείωση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ακολουθούν ο φόβος για απώλεια θέσεων εργασίας για τις επόμενες γενιές (37%) και ο κίνδυνος για τη διατήρηση της δικής τους εργασίας (31%).

Η ανάλυση ανά γενιά δείχνει ότι οι baby boomers εμφανίζονται οι πιο επιφυλακτικοί: το 35% δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχο για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ μόλις το 6% τη βλέπει με εξαιρετικά θετικό τρόπο. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό που καταγράφεται σε άλλες ηλικιακές ομάδες, αν και η πλειονότητα εξακολουθεί να διατηρεί μια στάση προσεκτικής αναμονής.

Απόκλιση μεταξύ χρήσης και αντίληψης

Παρότι ο αριθμός των χρηστών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται συνεχώς —με το ChatGPT να αναφέρει έως και ένα δισεκατομμύριο εβδομαδιαίους χρήστες— η δημόσια αντίληψη δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό. Ζητήματα όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, η διάδοση παραπληροφόρησης και ο φόβος της ανεργίας ενισχύουν τον σκεπτικισμό.

Ο Forrest Morgeson, καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και επίτιμος διευθυντής έρευνας της ACSI, επισημαίνει ότι «οι καταναλωτές έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία μαθαίνοντας να δυσπιστούν ως προς το πώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζονται τα δεδομένα τους, και οι δείκτες ιδιωτικότητας της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι αυτή η δυσπιστία παραμένει».

Μόνο το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει «εξαιρετικά θετική» άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ένα άλλο 21% δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για τις συνέπειες.

Παράλληλες έρευνες ενισχύουν αυτή την τάση: μια μελέτη της YouGov έδειξε ότι μόλις το 29% θεωρεί ότι τα θετικά αποτελέσματα της ΤΝ υπερτερούν των αρνητικών, έναντι 36% που πιστεύει το αντίθετο.

Εμπειρία και συχνότητα χρήσης

Από την πλευρά τους, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δεν είχαν πρόσφατη εμπειρία με την ΤΝ. Μεταξύ όσων τη χρησιμοποιούν, το 44%, δηλαδή οι μισοί, χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Η χρήση είναι μεγαλύτερη μεταξύ ατόμων με ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων. Μια άλλη πρόσφατη έρευνα του NBC έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις λιγότερο δημοφιλείς καινοτομίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και απολαμβάνει μεγαλύτερη αποδοχή από το Δημοκρατικό Κόμμα στη χώρα αυτή.

Novibet
