Το Mythos AI προκαλεί φόβο και σύγχυση στην παγκόσμια οικονομική ελίτ

Snapshot Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Anthropic προκαλεί ανησυχίες για απειλές στον κυβερνοχώρο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους για την πιθανή κακή χρήση του Mythos και τις καταστροφικές συνέπειες του.

Υπάρχει έλλειψη σαφών πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και την πρόσβαση στο Mythos, με τις ΗΠΑ να προσπαθούν να ελέγξουν τρωτά σημεία πριν προκύψουν κρίσεις.

Οι οικονομικοί ηγέτες της G

7 συζητούν τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το Mythos, ενώ η γεωπολιτική ένταση επιτείνει τις ανησυχίες.

Η Ευρώπη εκφράζει ανησυχίες για την υπερβολική εξάρτησή της από ξένες τεχνολογικές εταιρείες και τον κίνδυνο τεχνολογικής αστάθειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ήδη αρκετοί, όμως η εμφάνιση ενός ακυκλοφόρητου ακόμη μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, πρόσθεσε έναν ακόμα «αόρατο» και σχετικά άγνωστο εχθρό.

Σε πρόσφατη συνάντηση των υπευθύνων χάραξης της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσιγκτον, το Mythos της Anthropic βρέθηκε στο επίκεντρο.

Στις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε στις συνομιλίες και ανάγκασε τις κυβερνήσεις να ξεσκονίσουν τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, να δεσμευτούν για συνεργασία όπου ήταν δυνατόν και να ενισχύσουν την κατανάλωση με δημοσιονομικά και νομισματικά εργαλεία. Με τον Μύθο, υπήρχαν πολύ περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις.

«Αν πέσει σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να είναι πολύ κακό», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενη στις καταστροφικές δυνατότητες του Mythos, απηχώντας άλλους κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς Οικονομικών, ρυθμιστικές αρχές και επικεφαλής επενδύσεων που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με πιθανές απειλές και διασφαλίσεις.

Οι γενικές γραμμές του ζητήματος προωθήθηκαν στο δημόσιο τομέα από μια έκθεση του Bloomberg News που αποκάλυψε ότι ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent είχε συγκεντρώσει ηγέτες της Wall Street για να προειδοποιήσει για ένα επικείμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να προαναγγέλλει μια νέα εποχή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που ξεκινούν αυτόνομα από bots.

«Αισθάνομαι σίγουρος ότι όλοι είναι τώρα επί του σκάφους, κωπηλατώντας προς την ίδια κατεύθυνση για να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα», είπε ο Bessent στο CNBC.

Εκτός των ΗΠΑ, ωστόσο, ο φαινομενικά επείγων χαρακτήρας αυτής της συνάντησης βοήθησε να τροφοδοτηθεί μια κατάσταση υψηλού συναγερμού μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων και των τραπεζιτών. Μερικοί από αυτούς ανησυχούσαν για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να παραβιάσει τις παραδοσιακές άμυνες στον κυβερνοχώρο, αφήνοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανοιχτό σε ανείπωτες απειλές.

«Θα ήταν λογικό να πιστεύουμε ότι τα γεγονότα στον Κόλπο είναι η πιο πρόσφατη πρόκληση για εμάς σε αυτόν τον κόσμο», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, μέχρι «να ξυπνήσεις και να ανακαλύψεις ότι η Anthropic μπορεί να έχει βρει έναν τρόπο να ανοίξει ολόκληρο τον κόσμο των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και σκέφτεσαι, τι έκανα λάθος σε μια προηγούμενη ζωή».

Η πρόκληση που εμφανίζεται στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ότι οι ειδικοί δεν γνωρίζουν αρκετά για τις απειλές, αλλά και το μέγεθος του κινδύνου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Θα μπορούσε ο Μύθος να οδηγήσει σε μαζική λεηλασία τραπεζικών λογαριασμών, παράλυση στα διεθνή συστήματα πληρωμών ή να πυροδοτήσει μια κρίση εμπιστοσύνης που καταστρέφει το θεμέλιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος;

Είναι παρόμοιο με τους κινδύνους από τους κβαντικούς υπολογιστές, μια γνωστή απειλή που οι ρυθμιστικές αρχές μελετούν ήδη λεπτομερώς ή θα απαιτήσει ένα νέο βιβλίο;

Ο βαθμός στον οποίο η Anthropic με έδρα το Σαν Φρανσίσκο μοιράζεται λεπτομέρειες και πρόσβαση στο Mythos με αξιωματούχους και τράπεζες εκτός ΗΠΑ είναι περιορισμένος και ασαφής.

Ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάνια είπε ότι ο Μύθος «απαιτεί την πλήρη προσοχή μας» και ότι θέλει να θέσει το θέμα στους ομολόγους του.

«Έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος», είπε σε συνέντευξή του την προηγούμενη Τετάρτη.

Η ομάδα τεχνολογίας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση στο μοντέλο Mythos, ώστε να μπορεί να αρχίσει να κυνηγά τρωτά σημεία, δήλωσε στο Bloomberg αυτή την εβδομάδα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Ο John Williams, πρόεδρος της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «έχουν αποδείξει ότι η δύναμη αυτών των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στον εντοπισμό τρωτών σημείων όσο και στην πιθανή εκμετάλλευση αυτών των τρωτών σημείων, έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν πολλοί». Η Fed της Νέας Υόρκης είναι ένα βασικό νευραλγικό κέντρο για τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και την επίβλεψη των κινδύνων σταθερότητας.

Η ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο επίβλεψης συζητήθηκε σε μια συνάντηση των αρχηγών οικονομικών της G-7 την Τετάρτη, καθώς καμία χώρα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της τους κινδύνους του Mythos, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν αυτές τις συνομιλίες.

Στις ανησυχίες προστίθενται οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν το σενάριο της τεχνητής νοημοσύνης της καταστροφής, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να αυξάνει την αντιληπτή απειλή των κρατικών hacks.

«Πραγματική επείγουσα ανάγκη»

Αξιωματούχοι και τραπεζίτες έχουν επίσης υπόψη τους ότι εάν μια τέτοια καταστροφική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργηθεί από μια αμερικανική εταιρεία, θα μπορούσε πιθανότατα να δημιουργηθεί από μια εταιρεία σε ένα πιο εχθρικό έθνος, κάτι που δεν θα έδινε στη Wall Street μια προειδοποίηση για την επικείμενη απειλή.

«Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης Frontier προχωρούν ταχύτερα από ό,τι σχεδιάζονται τα πλαίσια διακυβέρνησης για τον έλεγχό τους», δήλωσε η Laila Khawaja, διευθύντρια έρευνας της Gavekal Technologies, η οποία καλύπτει την τεχνολογία ΗΠΑ-Κίνας.

«Υπάρχει πραγματική επείγουσα ανάγκη να χτιστούν προστατευτικά κιγκλιδώματα προτού αυτά τα μοντέλα ενσωματωθούν βαθιά σε κρίσιμα συστήματα όπως η χρηματοδότηση».

Η αναζήτηση απαντήσεων υπογραμμίζει επίσης το χάσμα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων της τεχνητής νοημοσύνης και τον κατακερματισμό του παγκόσμιου οικοσυστήματος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η Ευρώπη ανησυχεί όλο και περισσότερο για την υπερβολική εξάρτησή της από ξένες εταιρείες τεχνολογίας.

