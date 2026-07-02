Σάλος με το υβρίδιο smartphone - ΑΙ: O Έλον Μασκ διαψεύδει η Wall Street Journal επιμένει

Η αμερικανική διαστημική εταιρεία παρουσίασε σε μετόχους μια λεπτή συσκευή σαν κινητό που ενσωματώνει την τεχνολογία της xAI στη Νέα Υόρκη, ενόψει της μεγάλης αρχικής δημόσιας προσφοράς της

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σάλος με το υβρίδιο smartphone - ΑΙ: O Έλον Μασκ διαψεύδει η Wall Street Journal επιμένει
AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Ο Έλον Μασκ διέψευσε την Τετάρτη δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η SpaceX παρουσίασε σε επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πρωτότυπο μιας συσκευής AI, λίγο πριν από το πολυαναμενόμενο IPO της εταιρείας. Η αντίφαση ανοίγει νέο κεφάλαιο στο μυστήριο γύρω από τις φιλοδοξίες του δισεκατομμυριούχου στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. «Utterly false» - «εντελώς ψευδές» - έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Τι περιέγραψε η Wall Street Journal

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές γνώστες του ζητήματος, ανέφερε ότι η συσκευή σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα, να ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από την xAI και να τρέχει σε chipset Qualcomm Snapdragon. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η SpaceX είχε ενημερώσει κάποιους επενδυτές ότι το πρότζεκτ παραμένει σε πρώιμο στάδιο, με τον σχεδιασμό να εξελίσσεται συνεχώς και χωρίς καμία βεβαιότητα ότι η συσκευή θα κατασκευαστεί τελικά.

Η SpaceX πάντως έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκταθεί πέρα από τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της σε εκτοξεύσεις και δορυφορικό ίντερνετ, διοχετεύοντας κεφάλαια σε υποδομές AI, στο μοντέλο γλώσσας Grok της xAI και σε σχέδια για υπολογιστική ισχύ βασισμένη στο διάστημα, καθώς ο Μασκ επιδιώκει να τοποθετήσει την εταιρεία στο επίκεντρο της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης. Ούτε η SpaceX ούτε η Qualcomm απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η διάψευση της Τετάρτης δεν είναι πρωτόγνωρη. Το Reuters είχε αποκαλύψει τον Φεβρουάριο ότι η SpaceX σχεδίαζε την ανάπτυξη φορητής συσκευής συνδεδεμένης με το δορυφορικό δίκτυο Starlink, ικανής να ανταγωνιστεί τα σημερινά smartphones. Ο ίδιος ο Μασκ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τον Ιανουάριο, δηλώνοντας ότι ένα «τηλέφωνο Starlink» δεν είναι «εκτός συζήτησης σε κάποια φάση», προσθέτοντας πάντως πως μια τέτοια συσκευή θα ήταν πολύ διαφορετική από τα σημερινά κινητά.

Πάντως, κάθε φορά που η φημολογία ζεσταίνεται, ο Μασκ σπεύδει να την διαψεύσει δημόσια - μόνο για να επανέλθει αργότερα με νέες υπαινικτικές δηλώσεις. Το μοτίβο αυτό έχει επαναληφθεί τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε λίγους μήνες.
Η αλήθεια είναι πώς η κούρσα για φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης έχει πυκνώσει διεθνώς. Τον περασμένο μήνα η Microsoft παρουσίασε πρωτότυπο «badge AI» για εργαζόμενους, βασισμένο σε φορητά chips της Qualcomm, το οποίο λειτουργεί ως πάντα-συνδεδεμένος βοηθός με agents τεχνητής νοημοσύνης, φωνητικό έλεγχο, οθόνη αφής και κάμερα.

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